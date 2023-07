„Sind zufrieden“: Erfolgreicher Brome-Auftakt gegen Calberlah

Von: Marvin Scholz

Ein sehr anständiges Debüt: Dominik Haase (r.) gab auf seiner Seite viel Gas, doch verpasste das Tor. Sei‘s drum: Sein neuer Verein aus Brome schlug Calberlah verdient mit 4:0. © Marvin Scholz.

Brome - Weiterkommen? Check! Der Fußball-Bezirksligist FC Brome zeigte sich in Bezirkspokal-Frühform, bezwang den SV Calberlah mit 4:0 (3:0) und zog eine Runde weiter. Ein Aspekt hat Teammanager Hendrik Joswig gewundert.

„Das Spiel hat sich als relativ entspannt abgezeichnet“, sah auch der Funktionär eine dominante Mannschaft an der Steimker Straße. Relativ vielaussagend und symbolisch fügte Joswig hinzu: „Von Calberlah kam ziemlich wenig. Ich hätte gedacht, dass sie etwas mehr machen.“

Ein Duo deutet seine Qualitäten an

Für den FCB sicherlich vorteilhaft, dass aus dem Gedankengut keine Realität wurde. So dominierten die Männer in Grün die Partie, agierten äußerst griffig im Mittelfeld und schalteten schnell in die Spitze um.

Speziell Ahmed Chaaban und Neuzugang Dominik Haase, der vorne Links im 4-3-3-System zum Einsatz kam, harmoniert sehr gut im Duett.

„In der ersten Halbzeit haben wir wenig Gegenwehr bekommen und den Ball gut laufen lassen. Wir haben Chancen kreiert, aber hätte diese noch etwas besser zu Ende spielen können“, fand Joswig dann doch noch das Salz in der Suppe.

Gute Ballbesitz-Phasen und Cleverness

Michael März und der doppelte Mahmud Chaaban sorgten allerdings noch vor der Halbzeit für ein entspanntes Gemüt auf dem grünen Rasen und an der Seitenlinie.



Das ähnliche Abbild zeichnete sich auch nach dem Seitenwechsel ab. „Wir hatten noch ein paar Chancen und hätten tatsächlich noch ganz gerne ein oder zwei Tore gemacht.“ Doch sei’s drum. Mit einem 4:0 lässt es sich ganz gut leben.

Keine Überforderung

„Mir hat sehr gefallen, dass wir den Ball haben laufen lassen. Die Cleverness und die Stabilität in der Defensive haben mir auch gefallen“, hob Bromes Joswig den Daumen.

Ein rundum gelungener Sonntag für die Riege von Coach Mark-Oliver Schmidt. „Aufgrund der Tatsache, dass wir aber nicht wirklich gefordert wurden, konnten wir keine großen Erkenntnisse draus ziehen.“

Nun heißt es, den Moment genießen und auf den Kontrahenten in Runde zwei warten.