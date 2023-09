Bromer Pokal-Auftritt: Gebeutelt in das „besondere Spiel“

Von: Marvin Scholz

Teilen

Reicht die Kraft für das Weiterkommen: Robin Werner (r.) und der FC Brome werden die Pokal-Partie gegen Isenbüttel nicht herschenken und auf einen Sieg pochen. © Marvin Scholz.

Brome - Der Ritt auf der Rasierklinge spitzt sich zu. Der Fußball-Bezirksligist FC Brome wird am heutigen Pokal-Spiel gegen den MTV Isenbüttel (18.30 Uhr) gebeutelt in die Aufgabe gehen.

Rein vom Klang könnte es sich um ein 0815-Ligaspiel handeln. Teammanager Hendrik Joswig spürt jedoch die besondere Brisanz: „Es fühlt sich für mich schon nach Pokal an.

Ein besonderes Spiel. Doch beide Teams werden nicht aus den Vollen schöpfen können.“ Bereits vorab werden die Erwartungen an einen spielerisch hochwertigen Schlagabtausch beschwichtigt.

Über dem Spiel steht die Kraft-Frage

Jüngst stellte der FCB sogar die Überlegung auf, die Partie zu verschieben. Aus Sicht Joswigs aber etwas sinnlos.

Ohnehin bewahrheitete sich der Rotationsprozess in den eigenen Reihen als funktionstüchtig. „Das hat bisher gut geklappt und wenn es zu viel wird, machen wir etwas Pause.“

Anknüpfend daran sieht Joswig keine Bedenken, das Pensum weiter am Peak-Punkt zu lassen.

Daran anschließend stellt sich lediglich für das K.o.-Spiel die Frage: „Wer hat die Kraft, mehr zu machen?“ Inhaltlich werden die beiden Riegen keinem Zweikampf entweichen, aber auch nicht zum Übermut tendieren.

Kein Übermut im Spiel

„Wir müssen vorsichtig agieren“, fordert Joswig. Im Zuge dessen könne sich der Teammanager in keinem Szenario vorstellen, dass der Gast mit allen Offensiv-Ressourcen etwaige Pressingmomente initiieren wird.

Auch nicht punktuell. „Nachdem, was ich gehört habe, soll es eine ziemlich gute Mannschaft sein“, hebt Joswig den mahnenden Finger.



In Anbetracht der aktuellen Form des FCB ist die Zielsetzung, den Sprung in die nächste Runde zu meistern. „Wir wollen ähnlich gut in die Partie kommen, wie zuvor.

Dazu müssen wir uns gegenseitig unterstützen.“ Schlussendlich könnte auf der Haben-Seite das Weiterkommen und die Tabellenführung zubuche stehen. Das FCB-Gemüt könnte weitaus belastender sein.



Übrigens: Der Pokal-Mitkonkurrent VfL Wahrenholz wird, aufgrund der zu hohen Belastung und der personellen Situation, das Spiel gegen den FC Türk Gücü Helmstedt nicht antreten. Es wäre die vierte englische Woche....