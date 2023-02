Mit drei bekannten Gesichtern: Bromer Come-Together in Berlin

Von: Ingo Barrenscheen

Teilen

Das hat den Teamgeist gestärkt: Bromes Fußballer weilten zum Trainingslager in Berlin und trafen dabei auch ehemalige Mitspieler. © Privat.

Brome – Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin...! Der Fußball-Bezirksligist reiste zum Winter-Trainingslager in die Bundeshauptstadt. In der Millionen-Metropole kam es auch zu einem charmanten Come-Together mit ehemaligen Mitspielern.

Darunter auch Vinicius. Nein, gemeint ist nicht der Top-Star von Real Madrid. Sondern Marcus Vinicius De-Queiroz, wie er mit vollem Namen heißt. Der gebürtige Brasilianer kickte bis 2016 für den damals Noch-Kreisligisten an der Steimker Straße, wohnt mittlerweile in Berlin und stattete seinen ehemaligen Teamkollegen wie Michael März, Marvin Keller oder Riaan-Philipp Schmidt einen Besuch ab. Genauso wie Fußball-Profi Leon Bätge, der einst in der Bromer Jugend spielte und mittlerweile für den Regionalligisten VSG Altglienicke aktiv ist (das IK berichtete mehrfach). Dritter Ehemaliger im Bunde neben dem Torwart war Daniel Müller, dessen Kontakt zu seinem Heimatklub ebenfalls nie abgerissen ist.



Gemeinsam mit diesem Trio schaute sich der FCB am Sonnabend das Viertliga-Derby zwischen dem Berliner AK und BFC Dynamo (0:2) an. Sprich den Konkurrenten Bätges im engen Rennen um den möglichen Drittliga-Aufstieg.

Infrastruktur „einfach perfekt“

Wie schon in den Jahren zuvor war die Bromer Delegation (16 Spieler plus Coach Mark-Oliver Schmidt) in einem Hostel fußläufig zum Hauptbahnhof untergebracht. Auch die Trainingsanlage war nahegelegen und wurde sowohl nach der Ankunft am Freitagabend sowie tags darauf vor dem BAK-Match für eine Einheit genutzt. Abends ging es dann in eine Sportsbar zum Bundesliga-Topspiel-Gucken, ehe am Sonntag – gewissermaßen als dritte Halbzeit – ein Wellness-Areal aufgesucht wurde. Die Infrastruktur vor Ort sei „einfach perfekt“, meinte Bromes Teammanager Hendrik Joswig. „Es soll wirklich richtig gut für den Team-Zusammenhalt gewesen sein.“ Denn genau dieser Aspekt stand im Mittelpunkt.



Ein Testspiel ergab sich an der Spree indes nicht. „Wir hatten sonst immer einen Verein, in dem der Cousin von Riaan gespielt hat – aber er ist da nicht mehr. Außerdem sind in Berlin die Punktspiele schon wieder im Gang, deshalb war es schwer, einen Gegner zu finden“, erörterte Joswig. Halb so wild: Dieser Punkt soll am kommenden Sonntag, 12. Februar, in heimischen Gefilden gegen die SV Gifhorn II (Anstoß 14 Uhr an der Steimker Straße) nachgeholt werden.