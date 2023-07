„Enorme Schwächung“: Vladimir Nedic verlässt den Bezirksligisten FC Brome

Von: Ingo Barrenscheen

Die enorme Qualität von Vladimir Nedic (l.) wird dem Bezirksligisten FC Brome in Zukunft fehlen. © Sonderkamp, Aron

Schmerzhafter Abgang beim FC Brome: Vladimir Nedic läuft künftig nicht mehr für den Fußball-Bezirksligisten auf.

Last Minute-Deals sind in der Urlaubszeit nichts Ungewöhnliches. Auf diesen Abflug hätte der FC Brome aber liebend gerne verzichtet: Der Fußball-Bezirksligist muss ab sofort auf die wertvollen Dienste von Vladimir Nedic verzichten! Diese Hiobsbotschaft ereilte die Burgherren am Wochenende.



Das Abwehr-Ass zieht es künftig beruflich wie privat komplett nach Brandenburg. Dort wohnt der 28-Jährige bereits jobbedingt seit einiger Zeit, pendelte nach seinem halben Jahr Bundeswehr-Dienst in der vergangenen Saison am Wochenende für Training und Spiele immer nach Brome. Doch nun zieht von hier auch seine Freundin in die neue Heimat. „Er möchte auch in der Woche trainieren, das ist bei uns nicht möglich. Der Sonntag ist der einzige freie Tag für ihn, und das wäre ein bisschen zu viel für Fußball. Und mit einem Zweitspielrecht hat es leider nicht geklappt, weil wir in der Bezirksliga spielen, hat er gesagt“, schilderte FCB-Teammanager Hendrik Joswig die Beweggründe für Nedics Abschied.



Letztlich sei dieser Verlust aufgrund der schwierigen Konstellation mit der Entfernung „nur eine Frage der Zeit“ gewesen. Wobei sich das Team von der Steimker Straße selbstredend gewünscht hätte, dass es bis zur vollendeten Entscheidung gerne noch etwas hätte dauern können. Immerhin hatte sich der Innenverteidiger seit seinem Wechsel Anfang 2020 für den FCB als absolute sportliche wie menschliche Bereicherung erwiesen. „Es ist schade und traurig. Aber auch total verständlich. Für uns ist es natürlich eine enorme Schwächung, aber das lässt sich nicht ändern“, bedauert Joswig.



Der Innenverteidiger, der in der Jugend bei RB Salzburg ausgebildet wurde, verabschiedete sich am Sonntag persönlich von der Mannschaft. „Ihm ist es auch nicht leicht gefallen.“ Zumindest wurde schon einmal avisiert, in Zukunft ein Freundschaftsspiel gegen Nedics künftigen Klub zu arrangieren, ihn zieht es in Brandenburg in die dortige Verbandsliga.