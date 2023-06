Mehr Offensiv-Elan: Frische Kräfte für den FC Brome

Von: Ingo Barrenscheen

Mehr Schwung für die Offensiv-Abteilung: Der FC Brome konnte Eischott-Spieler Hendrik Svetlik (Hintergrund) zur kommenden Saison für die Bezirksliga gewinnen. © Marvin Scholz.

Brome - Die Frischzellenkur wurde doch noch erfolgreich absolviert. Inklusive Dominik Haase (das IK berichtete) verpflichtet der Fußball-Bezirksligist FC Brome weitere Offensiv-Akteure.

Neben Kreisklassen-Knipser Haase (35 Saisontore für den SV Hagen-Mahnburg in der 2. Kreisklasse 1) sollen auch Levi Aloe vom Staffelkonkurrenten SSV Vorsfelde II und Hendrik Svetlik vom SV Eischott die Abteilung Attacke in der kommenden Spielzeit beleben.



Duo soll Angriff beleben

Erstgenannter ist Bestandteil eines XXL-Umbruchs bei der Eberstadt-Reserve, die je neun Zu- und Abgänge vermeldet. Darunter auch den Ex-Wahrenholzer Patric Schmidt, der kürzertreten will.

Kleine Randanekdote: Aloe lief in der Vorsaison schon einmal an der Steimker Straße auf, traf Anfang August im Vorbereitungsspiel sogar gegen seinen künftigen Klub. Überhaupt machte der Außenstürmer eingangs der Serie im Vorsfelder Dress durchaus auf sich aufmerksam, kam aber in der Rückserie fast überhaupt nicht mehr zum Einsatz.

Nun zieht Aloe in absehbarer Zeit nach Parsau und suchte sich einen neuen Klub in der Nähe. Die Wahl fiel auf Brome. „Er weiß, wo das Tor steht. Eine gute Verstärkung mit Bezirksliga-Erfahrung“, freut sich FCB-Teammanager Hendrik Joswig.



Für mehr Offensiv-Esprit soll auch Svetlik stehen. Mit 13 Buden avancierte der Rotblondschopf in der abgelaufenen Serie zum besten Torschützen in Eischott, bestritt die zweitmeisten Spielminuten für die Rot-Schwarzen – und will sich nun zwei Klassen höher beweisen.

Das Zeug dazu hat der Kumpel von Bromes Allzweckwaffe Robin Werner, glaubt Joswig. „Er ist schon ein Guter.“ Wichtig, denn zuletzt hatte es dem Team von Mark-Oliver Schmidt „oft bei der Chancenverwertung und Kreativität“ gehapert, räumt Joswig ein.

Mit 55 Toren stellten die defensiv stabilen Burgherren den fünftschwächsten Angriff der Liga.

Zwei Zukunftsspieler

Zudem verbreitert der Tabellenachte der Vorsaison seinen Kader mit zwei Perspektivkräften, die Stallgeruch haben.

Mit Torwart Leon Schencke (zuletzt A-Junioren Bezirksliga beim WSV Wendschott/17 Saisoneinsätze) und dem großgewachsenen Innenverteidiger Gianluca Maass (A-Junioren Landesliga Lupo Martini Wolfsburg/ein Spiel) kehren zwei ehemalige Talente zurück, die sich nach der Auflösung der damaligen Bromer Nachwuchsriege anderweitig orientiert hatten.

Schencke sei ein „sehr ehrgeiziger Typ“ und könne vom Torwart-Training mit Dean Kamith profieren, meint Joswig. Auch Maass sei ein „Zukunftsspieler“.

Trainingsstart und Tests

In Summe sei Grün-Weiß nun wieder gut aufgestellt, „weil wir mehr Optionen in der Breite haben“. Schmidt bittet seine Schützlinge an diesem Freitag zum Trainingsauftakt, Testspiele sind ebenfalls schon fixiert.

Am 16. Juli tritt der FCB in Radenbeck beim FC Ohretal an, eine Woche später gegen den SC RW Volkmarode. Womöglich kommt noch ein dritter Vergleich am Freitag, 7. Juli, beim Landesliga-Absteiger TSG Bad Harzburg hinzu.