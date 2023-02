Dank Dreierpacker Niklas Müller: SV Groß Oesingen startet perfekt ins neue Jahr

3:0-Erfolg für den Fußball-Bezirksligisten

+ © Manfred Gades Bis hierher und nicht weiter! Heiko Dreier (M.) und der SV Groß Oesingen erledigten die Auswärtsaufgabe beim 1. FC Wolfsburg sehr souverän und tüteten mit dem 3:0 die ersten drei Punkte des Jahres ein. © Manfred Gades

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Ingo Barrenscheen schließen

Start nach Maß ins neue Jahr: Der Fußball-Bezirksligist SV Groß Oesingen feierte einen 3:0-Erfolg beim 1. FC Wolfsburg. Dabei gab‘s gewissermaßen einen Dreierpack mit Ansage...

Schon verrückt... Vor dem Start in die Restrunde hatte Niklas Müller in eigener Sache das Ziel geäußert, seine Torquote aufpolieren zu wollen. „Den Worten hat er direkt Taten folgen lassen“, schmunzelte Trainer Torben König. Denn der Mittelfeldmotor des SV Groß Oesingen erzielte beim 3:0 in der Fußball-Bezirksliga beim 1. FC Wolfsburg alle drei Buden für den SVGO! Man könnte gewissermaßen sagen: Auf Vorlage des IK(-Berichts)...

„Das hat er auch schon um die Ohren gekriegt“, grinste König mit Blick auf seinen Matchwinner, der seine persönliche Ausbeute damit schlagartig auf vier Saisontreffer steigerte und seinem Klub zu einem Wiedereinstieg nach Maß verhalf. Groß Oesingen gestaltete die Partie von Anfang bis Ende souverän, bekam die Punkte aber keineswegs geschenkt, unterstrich der Übungsleiter. „Das war schon harter Tobak und ordentlich Arbeit, wir mussten viel investieren.“ Es sei an dieser Stelle nebenbei erwähnt, dass der Aufsteiger den klaren Erfolg ohne seine zwei Toptorschützen Leon Menzendorf und Constantin Mayer (zusammen 20 Tore) einstrich.



Das war schon harter Tobak und ordentlich Arbeit, wir mussten viel investieren.

Aber um solche Ausfälle macht König ohnehin nie großes Aufheben. Die Partie hätte doch recht zerfahren begonnen, Großchancen ergaben sich hüben wie drüben nicht. Beide Teams hatten damit zu kämpfen, überhaupt wieder im Pflichtspielbetrieb Fuß zu fassen. Da ereignete es sich selbstredend zum perfekten Zeitpunkt unmittelbar vor der Pause, dass sich Müller ein Herz fasste und die Kugel aus 30 Metern im Knick versenkte. Sein zweiter Streich nur sieben Minuten nach Wiederbeginn verlieh den Gästen dann endgültig die nötige Sicherheit. Der Rest war im Grunde Formsache. Müller schnürte den – nicht lupenreinen – Hattrick mit einem feinen Heber. Wenn es etwas zu bemängeln gab aufseiten des SVGO, dann die fehlende Gier nach mehr. „Wir haben es nach hinten heraus verpasst, das Ergebnis noch höher zu gestalten“, monierte König angesichts ausgelassener Chancen.



Sei’s drum. Immerhin feierte Groß Oesingen eine Doppel-Premiere, landete erstmals einen Sieg auf Wolfsburger Boden und auf Kunstrasen in dieser Saison.