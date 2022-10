Brome: Wertvoller Punkt gegen Favoriten

Von: Ingo Barrenscheen

Verdienter Punktgewinn: Der FC Brome (hinten Niclas Zierenberg) hielt das Topteam aus Fallersleben in der Fußball-Bezirksliga in Schach und ergatterte ein 1:1-Remis. © Manfred Gades.

Brome – Die Fußballer des FC Brome trotzten dem favorisierten Bezirksligisten VfB Fallersleben am gestrigen Sonntag vor heimischer Kulisse in einem taktisch geprägten Spiel ein 1:1 (1:0) ab und vergrößerten so zumindest etwas den Abstand zur Gefahrenzone. Dieser Punkt könnte im Kampf um den Klassenerhalt noch ganz wertvoll werden.

„Im Gegensatz zu anderen Auftritten war das eines unserer besseren Spiele“, nickte FCB-Teammanager Hendrik Joswig das Unentschieden wohlwollend ab. Die Burgherren hatten gegen den neuen Tabellenzweiten bewusst eine eher passivere Herangehensweise gewählt, um nicht ins offene Messer zu laufen. Joswig bewertete diesen Ansatz von Cheftrainer Mark-Oliver Schmidt als zutreffend: „Es ist die richtige Wahl gewesen zu sagen, man wartet erst einmal ab, um zu gucken, was der Gegner anbietet.“ Nun, allzu viel kam von den Hoffmannstädter gegen die kompakte Bromer Staffelung nicht. „Wir konnten uns gut verkaufen, haben wenig zugelassen.“



In einer an Höhepunkten eher armen Partie nutzten die Gastgeber eine Kopfballstafette von Riaan-Philipp Schmidt und Robin Werner zur Führung. Diese hatte auch eine ganze Weile Bestand. Aber eben nicht bis zum Schlusspfiff. Ein womöglich nicht so gewollter Eier-Ball schlug hinter Torwart Marc Steckhan in den Maschen ein. „Ich bin der Meinung, er wollte flanken und der Ball rutscht ihm über den Fuß und fliegt ins lange Eck“,