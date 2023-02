Re-Start: Das erwartet Groß Oesingens Niklas Müller von der zweiten Saisonhälfte

Von: Marvin Scholz

Teilen

Will wieder in die Startformation hüpfen: Niklas Müller (l.) und der SV Groß Oesingen sind erpicht, einen guten Start beim 1. FC Wolfsburg hinzulegen. © Barrenscheen, Ingo

Re-Start in der Fußball-Bezirksliga für den SV Groß Oesingen. Das IK hat sich mit Spielgestalter Niklas Müller über seine Rolle und die seines Klubs nach dem Aufstieg unterhalten.

So soll es sein, so kann es bleiben. In der bisherigen Saison in der Fußball-Bezirksliga überzeugte der SV Groß Oesingen mit einem kompakten, durchdachten und soliden Fußball. Eine Galionsfigur des Teilerfolgs? Niklas Müller, der als zentraler Mittelfeldspieler das Spiel lenkt und mit seinem SVGO gegen den 1. FC Wolfsburg am Sonntag (14 Uhr) möglichst punktereich in die Restserie starten will.



„Unser Trainer Torben König hat uns schon nach der Hinrunde gesagt, dass er auf das Geleistete stolz ist“, frohlockte der zentrale Mann. Mit diesem Extra-Motivationsschub will Groß Oesingen auch ab dem Wochenende wieder bestechen. In Müller selbst verbirgt sich ebenfalls die intrinsische Motivation, wieder eine wichtige, spielerische Rolle einzunehmen. Das Problem? Um bei 100 Prozent Leistung zu sein, muss der Oesinger Jung’ (seit zehn Jahren in der ersten Herren) seine Form („Bin in der Vorbereitung umgeknickt“) in den Griff kriegen. Müller, der sich auf der Achter-Position am wohlsten fühlt, fungiert aktuell als kleines Sinnbild für das konditionell noch recht fragile SVGO-Gesamtkonstrukt. „Wir haben schon gegen Ohretal gemerkt, dass wir noch nicht ganz auf der Höhe sind. Auf der anderen Seite ist die Vorbereitung noch nicht abgeschlossen und ich hoffe, dass die Fitness für das Wolfsburg-Spiel reicht“, ließ das Mannschaftsrats-Mitglied durchblitzen.



Diese Sorge soll aber nicht mit einem verminderten Optimismus in Einklang gebracht werden: „Wir kennen die Liga. Wir müssen dort weitermachen, wo wir aufgehört haben“, hob Müller den Finger.



Angesichts der Rückkehr zum Punktebetrieb knüpft der Schützling Königs jedoch eine Bedingung an die möglichst sorgenfreie zweite Saisonhälfte: „Wir müssen definitiv weniger Gegentore kassieren – teils haben wir in einem Spiel zu viele einstecken müssen.“ Indes muss sich der SVGO keineswegs verstecken und steht nicht zu Unrecht auf dem sechsten Rang: „Offensiv sieht es bei uns gut aus. Dazu stimmt der Teamgeist seit Jahren“, fügte der Oesinger hinzu.



Aus individueller Sicht geht es also nun in erster Linie darum, komplett leistungsfähig auf den Platz zu kommen: „Ich will zwei bis drei Tore mehr schießen als in der Hinrunde. Dazu möchte ich weiterhin die Bezirksliga-Luft genießen und auf Spielzeiten kommen.“ Gegen Wolfsburg, das über eine gute individuelle Klasse verfügt und „technisch sehr stark ist“, steht die erste Möglichkeit für einen Triumph direkt vor der Tür. „Wichtig ist es, dass wir im Spiel selbst konzentriert und kompakt auftreten.“