Fußball-Bezirksliga: Oesingen-Rumpfteam siegt 6:3 über Wendschott

Von: Ingo Barrenscheen

Die (Sieger-)Faust: Ben-Lukas Wiegmann (r.) bejubelt in dieser Szene seinen Treffer zur 3:2-Pausenführung für den SV Groß Oesingen gegen den WSV Wendschott. © Ingo Barrenscheen.

Groß Oesingen – Kein Marvin Eilmus, kein Arne und Eike Heers, kein Michel Meyer, kein Niklas Dierks, kein Eduard Litau, kein Benedikt Meyer, kein Finn-Ole Müller. Kein Problem! Denn das Rumpfteam des SV Groß Oesingen wuchs am gestrigen Sonntag stellenweise über sich hinaus und kehrte mit einem furiosen 6:3 (3:2)-Erfolg über den WSV Wendschott in der Fußball-Bezirksliga in die Erfolgsspur zurück.

„Turboaffengeil!“ Die Wort-Kreation von Torben König drückte im Grunde alles aus. Groß Oesingens Coach war förmlich verzückt von der Darbietung seiner Riege, die auf satte sieben Stammspieler verzichten musste und dennoch ablieferte. „Ich bin unheimlich stolz, was wir in dieser Konstellation rausgerockt haben“, strahlte König. Kein Vergleich zum Kollektivversagen eine Woche zuvor in Reislingen (2:5). Sondern purer (Sieges-) Wille des Aufsteigers.

„Wilder Ritt“

Dafür sei allerdings ein „wilder Ritt“ vonnöten gewesen, betonte der SVGO-Dirigent. In den ersten 20 Minuten ging es in Groß Oesingen fürwahr drunter und drüber. Zweimal zog der Gastgeber in Front, zweimal antwortete Wendschott. Und auch das 3:2 durch Ben-Lukas Wiegmann hätte in Halbzeit eins noch längst nicht das Ende der Fahnenstange sein müssen. Constantin Mayer und Leon Menzendorf hatte weitere gute Gelegenheiten, aber auch der Gast. Speziell in der Drangphase vor der Pause. „Das war Scheibenschießen in Perfektion. Wir hatten auch durchaus Glück mit dem Wendschotter Unvermögen. Das Spiel hätte auch 6:6 ausgehen können“, räumte König ein.



Das sollte die starke Leistung seines Kollektivs aber nicht schmälern. Das Heimteam machte nach der Pause einfach weiter. Suchte sein Heil in der Offensive. Es blieb ein Tanz auf der Rasierklinge, selbst nach dem 5:3 durch Menzendorf (76.). Erst der Endstand durch Mayer ließ Spieler wie Zuschauer nach einem Match ohne Verschnaufpause tief durchpusten. König: „Es war nie so klar wie das Ergebnis am Ende, sondern immer knackig.“ Letztlich aber auch verdient.