Oesingen-Youngster wird zum Viererpacker

Fußball-Bezirksliga

+ © Ingo Barrenscheen. Sie kamen am Ende doch noch ganz schön aus dem Gleichgewicht: Adenbüttel Rethens Kicker (l.) hielten beim SV Groß Oesingen (r. Arne Heers) 64 Minuten lang ein 0:0, verloren aber dennoch mit 0:4. © Ingo Barrenscheen.

Je später das Spiel, desto effektiver die Leistung. Der SV Groß Oesingen erspielte sich in der Fußball-Bezirksliga spät gegen den FSV Adenbüttel/Rethen ein 4:0. Ein Oesingern erwischte dabei einen Top-Tag.

Die ersten 45, ja vielleicht sogar rund 60 Minuten konnten weder Cheftrainer Torben König noch seinen Kickern oder den Zuschauern gefallen haben. Es herrschte doch gewaltig Leerlauf auf dem Grün an der Molkereistraße.

Was besonders aus Groß Oesinger Warte verwunderte. „Man hat keinen Unterschied zwischen Platz fünf und Platz 17 gesehen“, räumte auch König ohne Wenn und Aber ein.

Mehr als eine Halbchance sprang nicht heraus

Für seine Riege sei es augenscheinlich nicht so einfach gewesen, sich gegen das abgeschlagene Schlusslicht so richtig zu motivieren. „Wir haben mit Halbgas gespielt“, monierte der SVGO-Dirigent. Bei vielen Aktionen hätte schlichtweg die nötige Energie gefehlt, „mit der du so ein Bezirksliga-Spiel gewinnst“.

Mehr als eine Halbchance durch Ben-Lukas Wiegmann sprang daher in Hälfte eins nicht heraus.

Dementsprechend setzte sich König mit seinen unzufriedenen Schützlingen in der Pause ins Gebet. Die Aussprache fruchtete mit leichter Verzögerung. Erst der Führungstreffer in der 64. Minute sorgte für eine zweigleisige mentale Komponente.

Das 4:0 fiel nicht zu hoch aus

Während Groß Oesingen spürbar Auftrieb bekam, gingen bei den bis dato wacker kämpfenden Adenbüttelern direkt „die Köpfe runter“, registrierte König.

Von da an hätten die Gastgeber dann doch noch einen klaren Unterschied zwischen beiden Mannschaften herausskizziert, sodass das letztendliche 4:0 in seinen Augen auch nicht zu hoch ausfiel.



Ohne ihn auf ein Podest heben zu wollen, kam König logischerweise nicht umhin, im Anschluss angesichts des Viererpacks von den „Menzendorf-Festspielen“ zu sprechen. Durch dessen Gala steht der SVGO nun bei 39 Zählern, der Klassenerhalt ist praktisch dingfest.