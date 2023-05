Mental nicht anwesend: Oesingen verliert gegen Hehlingen

Fußball-Bezirksliga

+ © Ingo Barrenscheen. Eingehakt: Groß Oesingen (l. Eike Heers) verlor das Tänzchen mit Hehlingen zuhause mit 1:3. © Ingo Barrenscheen.

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Ingo Barrenscheen schließen

Große Oesingen - Das war nicht das Gelbe vom Ei. In der Fußball-Bezirksliga verzeichnete der SV Groß Oesingen in der Fußball-Bezirksliga eine bittere 1:3-Pleite gegen den TSV Hehlingen.

„Verdient“, wollte der Coach gar nicht verhehlen..

Denn der Gast aus Wolfsburg hätte dem Aufsteiger einiges voraus gehabt. „Hehlingen hat das gemacht, was wir eigentlich machen wollten. Sie waren gallig, griffig, eklig. Wir haben das nicht so hingekriegt und waren mit der Birne nicht so da“, bedauerte der SVGO-Dirigent.

Hehlingen kam mit ersten gelungenen Vorstoß zum Erfolg

Hinzu kam ein Chancenwucher. Wohlgemerkt auf beiden Seiten. „Wir waren mehrmals allein vorm Tor und haben ihn nicht reingekriegt. Es hätte auch 4:6 ausgehen können“, rechnete König angesichts der Fahrkarten hüben wie drüben vor.



Der TSV kam im Grunde mit dem ersten gelungenen Vorstoß – ein Konter – zur Führung. Zu allem Überfluss hoppelte das Leder Keeper Philip Koch dabei noch über die Hände.

Schon vor der Pause ließ Groß Oesingen Möglichkeiten zum 1:1 liegen, nach dem Wechsel nahm das Haareraufen noch mehr zu. Ben-Lukas Wiegmann nagelte das Leder ans Lattenkreuz, Arne Heers an den Pfosten.

Zweimal Aluminium im Spiel

Aber auch auf der Gegenseite war gleich zweimal das Aluminium im Spiel. Bei einem Versuch von Constantin Mayer bekam wiederum der Schlussmann noch irgendwie sein Bein dazwischen.

Stattdessen wurschtelte Hehlingens Fidelio-Luc Reinhardt den Ball zum 2:0 in die Maschen (78.). Der SVGO spielte zu diesem Zeitpunkt nur noch zu zehnt, weil Benedict Meyer wegen Ballwegschlagens Gelb-Rot gesehen hatte.

Zwar verkürzte das Heimteam durch einen Foulelfmeter von Leon Menzendorf noch einmal (85./Jayson Alheit war am Trikot gezogen worden), doch in die Schlussoffensive hinein setzte der Gegner den tödlichen Konter.