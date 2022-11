Bezirksliga: Groß Oesingen feiert 5:2-Erfolg über Reislingen

Von: Ingo Barrenscheen

Die Torschützen unter sich: Niklas Müller (v. l.), Niklas Dierks und Constantin Mayer bejubeln in dieser Szene die 4:2-Pausenführung in der Fußball-Bezirksliga für Groß Oesingen, am Ende stand’s 5:2. © Aron Sonderkamp.

Groß Oesingen – Torben König bediente sich grinsend eines alten Sprichworts: „Wie du mir, so ich dir...“ Selbstverständlich war es reiner Zufall, aber eben ein lustiger, dass der SV Groß Oesingen am gestrigen Sonntag in der Fußball-Bezirksliga das Hinspiel-Ergebnis exakt spiegelte und den SV Reislingen-Neuhaus mit 5:2 nach Hause schickte. Damit hat der Neuling ein letztes imposantes Ausrufezeichen in diesem Jahr gesetzt.

„Im Hinspiel haben wir noch auf den Sack gekriegt. Heute haben wir eindrucksvoll bewiesen, dass wir Bezirksliga können“, strahlte der SVGO-Frontmann und machte einen dicken, fetten Haken hinter das anstrengende, aber eben auch extrem erfolgreich verlaufene Pflichtspiel-Programm 2022. „Mit 30 Punkten auf dem Konto gehen wir in eine richtig, richtig verdiente Winterpause. Ich hätte vorher nicht gedacht, dass es so gut läuft.“ Sollte Reislingen sein Nachholspiel kommende Woche in Wilsche nicht gewinnen, läge Platz sechs unter dem Groß Oesinger Weihnachtsbaum. Was für ein Geschenk!

Revanche glückte

Die Gastgeber waren auch mit dem hehren Plan in das Re-Match gegen den direkten Tabellenkonkurrenten gegangen, zum Jahresausklang noch einmal alles rauszupowern und sich für das Erst-Duell zu revanchieren. Das funktionierte, mit leichten Abstrichen, prima. Die Vorwärtsbewegung zumindest funktionierte relativ einwandfrei mit einem doppelten Doppelpack von Constantin Mayer und Niklas Dierks, nach 26 Minuten stand bereits eine 3:1-Führung zubuche. Allerdings hätte sich seine Riege auch „zwei blöde Fehler“, geleistet, die adhoc bestraft wurden, monierte König. Aber: „Wir haben das als Mannschaft weggewuppt.“ Denn auf den 3:2-Anschlusstreffer fand Oesingen postwendend eine Antwort.



Eine Viertelstunde nach Wiederbeginn fiel dann sogar das 5:2. Doch selbst das hätte dem SVGO nicht vollends Sicherheit verliehen, registrierte der Coach. Reislingen traf noch zweimal den Pfosten in einem Auf und Ab. „Nach hinten raus war der Sieg aber hochverdient“, bilanzierte König zufrieden.