Auf Pleite folgt Remis: SVGO „in allen Belangen zu wenig“

Von: Ingo Barrenscheen, Aron Sonderkamp

Sie standen sich selbst im Weg. Groß Oesingen (von links Michel Meyer und Heiko Dreier) bekam gegen Schunter die PS nicht auf den Platz. © Aron Sonderkamp.

Wilsche/Oesingen - Nanu?! Was ist mit dem SV Groß Oesingen los? In der Fußball-Bezirksliga verlor der SVGO gegen Wilsche-Neubokel. Gegen den FC Schunter gelang lediglich ein schmeichelhafter Punkt.

Spiel am Sonnabend

Die Schlappen mit den Stiefeln verwechselt!? Zum zweiten Mal in Folge in der Fremde hat der Fußball-Bezirksligist SV Groß Oesingen mit purer Harmlosigkeit in der Offensive aufgewartet.

Sie enttäuschten bei der verdienten 0:3-Niederlage im ersten Teil des Doppel-Wochenendes beim VfR Wilsche-Neubokel auf ganzer Linie.

„Sobald wir die Mittellinie überquert haben, habe ich gedacht, die Jungs haben Latschen an. Wir haben nicht konsequent vorne reinkombiniert“, unkte SVGO-Coach Torben König angesichts des verkorksten Auftritts.

Nicht der gewöhnliche Spielfluss

Zumal es kein partielles Problem war. „Wenn wir Sch... am Fuß haben, dann alle 14“, stellte er seiner Mannschaft ein durchweg schlechtes Spieltags-Zeugnis aus.

„Wir waren nicht so drin, wie man sich das vorstellt.“ Wilsche wiederum hätte die Aufgabe souverän gelöst. Was König seiner Riege aber überhaupt nicht krumm nahm.

„Man kann nicht immer gewinnen.“ Womöglich mache sich allmählich beim stark performenden Aufsteiger (Platz vier) ein Kräfteverschleiß bemerkbar, mutmaßte der Übungsleiter.

Die Nullnummer hielt nur bis zur Pause

„Uns hat die Leidenschaft gefehlt, die uns sonst in den letzten Wochen ausgezeichnet hat. Es ist aber auch ein knackiges Programm, da haben die letzten Körner gefehlt.“

Zumindest hielten die Oesinger bis zur Pause noch eine Nullnummer. „Ich dachte, wir können uns in der Halbzeit sammeln, aber da kam weiterhin nichts.“

Schnell schlug der Gegner per Doppelschlag zu (erst ließ Torwart Tjark-Niklas Müller den Ball abprallen, dann kombinierte der VfR schön) und machte spät den Deckel drauf, als der SVGO aufgemacht hatte.

Montagsspiel

Das war nicht der SV Groß Oesingen, wie man ihn kennt. Der Fußball-Bezirksligist rettete gegen den drittletzten FC Schunter ein schmeichelhaftes 2:2.

Durch den Abstiegskampf angestachelt startete der Gast mit vollem Tempo, setzte Groß Oesingen tief in der eigenen Hälfte unter Druck, setzte auf lange Bälle auf die schnellen Außen.

FCS attackierte Oesingen hoch

Nach der ersten Welle kamen die Hausherren jedoch etwas besser rein, erzielten auch durch Heiko Dreier die Führung, die bis zur Pause hielt.

Doch auch in Durchgang zwei blieb der FCS griffiger, attackierte teils mit vier Mann die Oesinger Defensive. Nach einer Stunde belohnte der eingewechselte Fynn Henry Rüscher die Gäste nach schönem Steckpass.

Der Joker traf auch nur einige Minuten später nach sattem Schuss den Pfosten. Nach einer Ecke machte Pascal Krause es besser und nutzte einen Abstauber zum 2:1.

Oesingen erwachte zum Schluss zum Leben

In der Schlussphase erwachte Groß Oesingen dann etwas mehr zum Leben – und läutete turbulente fünf Minuten ein. Erst klärte ein Schunter-Verteidiger einen Freistoß gegen die eigene Latte (89.), dann traf ein FCS-Akteur den eigenen Pfosten (90. +1).

In der 93. Minute markierte Leon Menzendorf doch noch das 2:2.

SVGO-Coach Torben König war bedient: „Wir haben es im Moment nicht drin, einen vernünftigen Spielaufbau zu machen. Die Sicherheit in den einfachen Pässen fehlt.

SVGO ließ die Körpersprache vermissen

Wir machen den Gegner durch unsere individuellen Fehler unnötig stark.“ So auch gegen Schunter. Hinzu kam mangelnder Einsatz: „Es war einfach zu wenig für diese Klasse.

Bei uns hat die Körpersprache gefehlt. Bei denen geht es um alles, bei uns um die Goldene Ananas aber trotzdem erwarte ich mehr.“ König schob nach: „Das war in allen Belangen zu wenig. Schunter hätte den Sieg schon verdient gehabt.