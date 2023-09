0:4! Nächstes symbolisches Groß Oesinger Dilemma

Von: Ingo Barrenscheen

Es läuft einfach noch nicht rund – vor allem in der Offensive: Sönke Seidel (r.) und Co. müssen mit SVGO-Coach Torben König einiges aufarbeiten. © Ingo Barrenscheen.

Isenbüttel - Wieder frustrierend. Aber dennoch zeigte sich der SV Groß Oesingen in der Fußball-Bezirksliga bei der 0:4-Pleite gegen den MTV Isenbüttel formverbessert.

Der Chefcoach weiß selbst, dass es nach außen hin „wie Durchhalteparolen“ klinge, wenn er sagt: „Wir bleiben positiv, müssen kleine Schritte machen.

Da arbeiten wir weiter dran. Wir haben schon deutlich besser verteidigt als in den Wochen zuvor.“ Und doch steht nach vier Partien ein Pünktchen und die ernüchternde Bilanz von 0:14-Toren zubuche.

Gute Phasen - die Strafe kam trotzdem

Seine Riege sei in Isenbüttel keineswegs deutlich unterlegen gewesen. Doch wie es in solchen Miseren eben oft vorkommt, passte der SVGO in einer ansonsten mehr als anständigen ersten Halbzeit bei einem Freistoß einmal nicht auf und wurde prompt bestraft. „Das spiegelt unsere derzeitige Phase wider“, seufzte König.



Groß Oesingen kam mit Elan aus der Kabine. Jäh erstickt durch einen Freistoß, den Jan-Philipp Helms „sowas von in den Knick nagelt“, musste selbst der Gäste-Trainer anerkennen.

Eine unwillkommene eiskalte Dusche an einem heißen Nachmittag. Der Tabellenvorletzte musste mehr und mehr Risiko eingehen und fing sich dementsprechend zwei Konter.

„Fußball ist nicht so einfach für uns“

„Es wird ein harter, steiniger Weg. Im Moment ist Fußball nicht so einfach für uns“, erklärte König. Bälle würden verspringen und direkt beim Gegner landen.

Sinnbildlich für Teams, die unten drin stecken. Im Oesinger Fall kommen auch noch nicht unerhebliche Personalprobleme hinzu. Und eine weiter lahmende Offensive, die das Gegenteil des erhofften Prunkstücks darstellt aktuell.

„Da müssen wir deutlich griffiger werden, uns die Tore erarbeiten. Die Bälle fallen uns nicht vor die Füße.“