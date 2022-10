1:0-Heimerfolg: Groß Oesingen galoppiert dank Koch

Von: Ingo Barrenscheen

Einer von zwei Matchwinnern beim knappen 1:0-Heimsieg in der Fußball-Bezirksliga: Leon Menzendorf (l., hier gegen Isenbüttels Berkan Gülabi) erzielte den goldenen Treffer, später parierte Torwart Philip Koch einen Strafstoß. © Marvin Scholz.

Groß Oesingen – Ein gutes Pferd springt eben nicht höher, als es muss... Fast aber wären die aktuell durch die Bezirksliga galoppierenden Fußballer des SV Groß Oesingen am gestrigen Sonntag noch am letzten Hindernis gescheitert. Einzig dem Instinkt und Mega-Reflex von Torwart Philip Koch war es zu verdanken, dass der Aufsteiger den bedenklich schwächelnden Absteiger MTV Isenbüttel mit 1:0 bezwang.

Und damit das Konto auf stattliche 22 Punkte nach 13 absolvierten Paarungen ausbaute. „Das ist schon richtig gut“, zieht Trainer Torben König eine absolut zufriedene Zwischenbilanz. Fast hätte es seine Riege aber kurz vor Schluss noch aus dem Sattel geworfen. Nahezu mit dem Abpfiff bekam Isenbüttel einen absolut gerechtfertigten Elfmeter zugesprochen – Koch musste die Schlafmützigkeit seiner Vorderleute auf Kosten eines Fouls ausbügeln. Doch nur wenige Augenblicke später roch der SVGO-Keeper den Braten und hielt den somit etwas glücklichen, aber im Grunde klar verdienten Dreier für seine Mannschaft fest.

König hatte ein paar graue Haare mehr bekommen. „Wir hätten viel eher den Sack zumachen müssen.“ Dann hätte solch eine Last Minute-Szene gar nicht mehr den Sieg gefährden können. „Heute ist es noch einmal gut gegangen“, wünscht sich König keine Wiederholung dieser Dramatik. Zumal ein 1:1 in seinen Augen „aufgrund des Spiels unverdient gewesen“ wäre.

Zehn-Minuten-Trudel wirft SVGO nicht aus der Bahn

Wenn es in Hälfte eins gefährlich wurde, dann von Seiten des Neulings. Leon Menzendorf verzog nach einem Steckpass von Niklas Müller nur knapp, nach einigen Halbchancen scheiterte Constantin Mayer aus nur drei Metern am Mega-Reflex des MTV-Schlussmanns.

Allerdings: In den zehn Minuten nach Wiederbeginn kam Oesingen ins Trudeln. Ein Lattenkracher der Gäste ließ den SVGO aufhorchen. „So geht’s nicht weiter“, meinte König. Menzendorf besorgte dann das 1:0. Doch statt durch Michael Meyer oder Ben-Lukas Wiegmann nachzulegen, hielten die Groß Oesinger die Isenbütteler Hoffnungen am Leben. Erst Recht in der Schlussphase, als das Team ins Trab-Tempo schaltete. König haderte draußen: Was hat meine Jungs geritten!? Doch der aufschreckende Pfiff wurde nicht zum Pferdefuß.