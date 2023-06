Offensiv-Power: Groß Oesingen holt zwei Neue

Von: Ingo Barrenscheen

Teilen

Er will es noch einmal wissen: Sturm-Routinier Andre Liedtke (M.) soll beim SV Groß Oesingen seine Erfahrung einbringen und möglichst auch wie in guten alten Zeiten knipsen. © Marvin Scholz.

Groß Oesingen - Routinier und Rohdiamant. Der Fußball-Bezirksligist SV Groß Oesingen rüstet für die Offensive in der kommenden Saison kräftig auf.

Andre Liedtke (SV Langwedel) und Ole Staschik (Wesendorfer SC) suchen beim starken Aufsteiger eine frische Herausforderung.



„Immer noch eine Waffe“

Gerade in Bezug auf Liedtke durchaus eine faustdicke Überraschung mit mittlerweile 36 Jahren. Doch der Stürmer mit dem eingebauten Turbo will es noch einmal wissen nach vielen Jahren in der 2. Kreisklasse beim SVL.

Und entschied sich deshalb für den SVGO – und nicht für die neue Fußball-Heimat seines Bruders Marcel, der seit Winter für den FC Ohretal knipst.

Dieser hatte ebenfalls den Hut in den Ring geworfen. Die höhere Liga, die Nähe zu seinem Wohnort Langwedel und die interessante Aufgabe seien letztlich ausschlaggebende Faktoren für Liedtkes Ja zu Groß Oesingen gewesen, erklärte SVGO-Coach Torben König.

Die Verantwortlichen horchten auch noch extra in die Mannschaft hinein, ob der Wechsel zum eingeschlagenen Weg passen würde.

Die Resonanz sei positiv gewesen. „Wir versprechen uns von ihm, dass er seine Erfahrung einbringt“, unterstreicht Spartenleiter Daniel Evers. Davon besitzt der Neuzugang jede Menge.

Kickte er doch schon in der Oberliga beim Berliner Klub BFC Preussen und auch beim MTV Gifhorn. Dazu in verblassten Bezirksliga-Zeiten beim VfL Wittingen.

Aber bislang eben noch nie für den SVGO. Dabei lebte Liedtke viele Jahre in Groß Oesingen. „Es hat sich nie so richtig ergeben“, meint Evers.

Bis zur jetzigen Zusage. Trotz seines Alters sei der Oldie, but goldie immer noch „pfeilschnell“ und „einfach eine Waffe“. Allerdings müsse er seinen künftigen Schützling erst einmal wieder „fit und in Form kriegen“, hakt König ein.

Liedtke plagt sich seit geraumer Zeit mit Knie-Problemen herum. Wenn, dann soll er in der Vorbereitung und Saison auch voll mitziehen können.

Sollte das gelingen, sei der Mann mit dem „unheimlichen Hammer immer noch dafür gut, im zweistelligen Bereich zu knipsen“, versichert König.

Der Raum-Deuter

Der Dirigent freut sich besonders, dass seinem aufstrebenden Verein aber vor allem ein vielversprechendes Talent zugeflogen kommt.

Ole Staschik war von sich aus auf den Bezirksliga-Neuling zugesteuert, um nach seinem Lehrjahr beim Kreisligisten Wesendorf den nächsten Schritt zu machen.

Der Youngster hatte im Laufe der Serie ebenfalls mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, traf aber zuletzt mehrfach für den WSC. „Er wird schnell Fuß fassen“, ist Evers überzeugt.

Auch König freut sich auf ein noch formbares Juwel. „Da kann man noch viel dran bauen. Er kann sich von Andre auch noch das ein oder andere abgucken.“

Staschik erinnert an Bayern-Star

Zusammen mit seinem Kumpel Leon Menzendorf hätte der 18-Jährige im Training schon gut harmoniert. Zudem hätten Linksfüßler immer eine besondere Aura.

In gewissen Zügen ähnele Staschik der Bayern-Ikone Thomas Müller. „Er ist ein guter Raum-Deuter, wird uns qualitativ eine Stufe höher bringen.“

Da bestenfalls auch der Langzeitverletzte Eduard Litau ab Sommer sein Comeback feiern soll, wird in der Offensive kräftig der Konkurrenzkampf geschürt.



Eine Hängepartie ist indes die Personalie Roman Maksymets. Den U19-Kicker vom MTV Gifhorn hatte Oesingen schon als Neuzugang vermeldet, doch dann schaltete sich der Kreisstadt-Klub ein und will den gebürtigen Ukrainer unbedingt halten. Ausgang weiterhin offen...