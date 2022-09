Fußball-Bezirksliga: Oesingens 0:4-Pleite gegen Calberlah

Von: Ingo Barrenscheen

Teilen

Bittere Pille: Marvin Eilmus (r.) und der SV Groß Oesingen konnten die deftige 0:4-Pleite in der Fußball-Bezirksliga gegen den SV GW Calberlah (Julian Plagge) nicht verhindern. In den letzten zwei Partien kassierte der SVGO ganze neun Gegentore. © Marvin Scholz.

Groß Oesingen – Nach den verheißungsvollen Saisonanfängen erwischte es den Aufsteiger SV Groß Oesingen zur Fußball-Bezirksliga am gestrigen Sonntag zum zweiten Mal in Folge doch recht heftig mit 0:4 gegen den bis dato sieglosen SV GW Calberlah. „Wir wurden gut geerdet“, räumte auch Trainer Torben König nach nunmehr null Punkten und 0:9-Toren aus den vergangenen beiden Partien ein.

Doch das sei kein Grund, jetzt plötzlich schon „den Teufel an die Wand zu malen“. Zumindest nach dem Seitenwechsel hätte sich seine Riege gegen den Landesliga-Absteiger anständig verkauft und sei auch zu guten Torraum-Szenen gekommen. Doch sowohl Niklas Müller (61., nach einem Fehlpass vom Calberlaher Torwart) mit seinem Heber aufs Tordach als auch Ben-Lukas Wiegmann bei einer Doppelchance (70.) verpassten einen Treffer. „Vielleicht läuft es dann anders und wir entwickeln noch einmal einen Spirit“, trauerte König den verpassten Gelegenheiten hinterher. Ob seine Mannschaft aber tatsächlich zur kapitalen Aufholjagd angesetzt hätte? Letztlich Makulatur.

„Scheid abkaufen lassen“

Das Kind war schon in den ersten 45 Minuten in den tiefen, tiefen Brunnen gefallen. Calberlah hätte nicht einmal viel investieren müssen für seine Tore, haderte König mit den eigenen Fehlern. „Die fliegen uns gleich um die Ohren in dieser Liga.“ Bei den Gästen wich durch die frühe 2:0-Führung die Verunsicherung des verpatzten Saisonstarts, der SVGO hingegen fasste einfach nicht Fuß. „Wir haben uns viel zu einfach den Schneid abkaufen lassen und auch nur eine Torchance – das war viel zu wenig.“ Zu allem Überfluss gab es auch noch einen strittigen Foulelfmeter, der den Lokalmatadoren sogar noch das 0:3 einbrockte in der 37. Minute.



Zwar stemmten sich die Groß Oesinger gegen das drohende Ungemach, doch es sollte nicht sein an diesem Tag. Stattdessen fiel auch noch das 0:4, als ein Ball durch den Sechzehner „juckelte“ (König). Aus die Maus!