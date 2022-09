Brome gegen Oesingen: „Waren immer ganz heiße Duelle“

Von: Ingo Barrenscheen

Wie die Bilder sich doch ähneln: Groß Oesingens Kapitän Marvin Eilmus reckt 2022 den Kreismeisterteller hoch... © Aron Sonderkamp.

Groß Oesingen/Brome – Beide reckten sie – drei Jahre zeitversetzt – den Kreismeisterteller in die Höhe. Beide tragen sie die Kapitänsbinde. Beide sind sie Abwehrchefs in ihren Heimatvereinen. Und beide schätzen sich gegenseitig ungemein als Sportler und Mensch. Am Sonnabend (14.30 Uhr) nun feiern Marvin Eilmus (SV Groß Oesingen) und Riaan-Philipp Schmidt (FC Brome) in der Fußball-Bezirksliga auf dem Spielfeld ein Wiedersehen. Und rechnen unisono mit einer feurigen Neuauflage der früher packenden Kreisliga-Duelle.

Heimattreue Vorbilder



Die oben genannten Berührungspunkte sind vielfältig. In den bevorstehenden 90 Minuten selbst dürften sie allerdings, nach der Seitenwahl, eher überschaubar ausfallen. „Wir können uns bei Standards bekriegen – ansonsten kommen wir uns nicht ins Gehege“, merkt Eilmus augenzwinkernd an. Immerhin ist der Erst-Auftrag von ihm wie auch von Schmidt das Verteidigen des eigenen Tores. Groß Oesingens Führungsspieler hält eine Menge von seinem Bromer Pendant: „Man kennt sich ja schon länger. Mit den anderen Kapitänen ist das immer so ein spezielles Verhältnis. Man versteht sich, man respektiert sich. Er ist auch eine sehr angenehme Person und immer ein fairer Sportsmann.“ Anerkennung, die Schmidt widerspiegelt: „Das kann ich auf jeden Fall zurückgeben. Uns beide verbindet, dass wir auswärts studieren und unserem Heimatverein trotzdem immer treu geblieben sind. Er ist auch einer, der immer vorweggeht, ein faires Vorbild. Auch in unserer Spielweise ähneln wir uns, ziehen hinten die Fäden.“



Große Vorfreude



So viel zu den Nettigkeiten im Vorfeld. Logisch: Während der Prestige-Partie werden alle Freundlichkeiten ruhen. Es geht um drei richtungsweisende Punkte für die beiden punktgleichen Nordkreis-Rivalen. Eilmus stellt sich innerlich schon auf ein Déjà-Vu – eben nur eine Liga höher – ein. „Da freuen wir uns mehr drauf, als wenn wir etwa nach Schunter fahren. Das waren immer ganz enge, heiße Duelle, auch teils hitzig gegen die Stürmer, wenn ich mich zurückerinnere.“ Sein Pendant Schmidt schätzt die emotionale Ausgangslage zweigleisig ein. Für das Gros der Mannschaft sei es aufgrund der großen Entfernung „ein normales Spiel“. Er persönlich aber „freut sich schon sehr. Weil ich in Hankensbüttel zur Schule gegangen bin und von dort noch einige kenne.“ Mit Oesingens Stürmer Ben-Lukas Wiegmann etwa wuppte er zusammen sein Abi.



Wird’s wieder Wild West?



Ansonsten spricht der 25-Jährige beim Gedanken rückwärts an die oft torreichen Begegnungen „auf des Messers Schneide“ (etwa ein 4:3 oder 3:3 von Oesingen nach jeweils klaren Rückständen) sogar von „Wild West“. Mittlerweile schätzt er die Teams aber „gereifter“ und mit „mehr Kontrolle“ ein. „Dennoch werden beide Zug zum Tor entwickeln. Es wird kein vorsichtiges Abtasten geben, beide werden treffen“, prophezeit der FCB-Leader. Letztmals standen sich übrigens die Kontrahenten am 7. April 2019 gegenüber, der SVGO unterlag dem späteren Aufsteiger von der Steimker Straße mit 0:2.



Da Brome sich schon eine Weile auf diesem Niveau etabliert hat, schiebt Eilmus die Favoritenrolle weiter: „Wir als Aufsteiger haben nicht so viel zu melden.“ Vorerst zumindest... Schmidt führt stattdessen die Tagesform als entscheidenden Faktor ins Feld. „Und wer es ein Stückchen mehr will.“



Die Null soll stehen



Ganz klar: Bei beiden Abwehrtürmen in der Schlacht besteht der Wunsch, möglichst hinten nichts anbrennen zu lassen. Oesingen spielte zuletzt, nach einer wahren Gegentorflut erstmals zu null. Das sei schon „eine Erleichterung“ gewesen, gibt Eilmus zu. „Es hat mich vor allem für unseren Torwart Philip Koch gefreut, der sich mit Tjark Müller abwechselt. Vorher hat er in seinen Spielen immer ordentlich auf den Sack gekriegt...“ Schmidt und Co. wiederum hatten in den ersten drei Saisonspielen keinen Gegentreffer hinnehmen müssen, wollen wieder in diese Linie einscheren. „Ich würde mir wünschen, zu null zu spielen. Aber das wird ein hartes Stück Arbeit.“