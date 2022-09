Tabelle zählt (noch) nicht: Oesingen sieht sich als Außenseiter gegen Absteiger

Von: Ingo Barrenscheen

Teilen

Seine Offensivpower wird der SV Groß Oesingen gegen den SV GW Calberlah vermissen: Toptorschütze Leon Menzendorf (l.) fehlt berufsbedingt am Sonntag. © Barrenscheen, Ingo

Trotz der Tabelle und der Heimbilanz schiebt der Neu-Bezirksligist SV Groß Oesingen die Favoritenrolle vor dem Heimspiel an den SV GW Calberlah weiter.

Die Tabelle lügt nicht. Sagt eine Fußball-Weisheit. Torben König setzt diese Phrase ein Stück weit außer Kraft vor dem kommenden Heimspiel in der Fußball-Bezirksliga (Sonntag, 15 Uhr). Wenngleich sein SV Groß Oesingen im Tableau besser dasteht, so sieht er „den Druck und die Favoritenposition ganz klar“ beim fehlgestarteten SV GW Calberlah.



Wer will es König verübeln. Immerhin empfängt der Auf- den Absteiger. Das Klassement sei „noch zu jung“, um die Hackordnung der Vergangenheit zu ignorieren. Nichtsdestotrotz geht der Herausforderer wieder erfrischend mutig an die Aufgabe heran. „Zuhause läuft’s ja. Da fühlen wir uns wohl, das ist unser Platz. Wir werden uns nicht verstecken. Das Ziel sind wieder drei Punkte. Auch unter dem Aspekt: Dann wären es schon einmal acht Punkte Vorsprung auf Calberlah, das wäre schon nicht schlecht“, verdeutlicht König.



Warum es beim bisherigen Landesligisten (nur ein Zähler und 1:11-Tore aus vier Spielen) hakt, weiß er nicht. „Ich habe sie noch nicht gesehen, um das zu beurteilen. Aber man tauscht sich halt aus mit anderen Trainern.“ Die Inhalte will der SVGO-Dirigent nicht preisgeben – seiner Mannschaft wird er sie mit auf den Weg geben, um potenzielle Schwachstellen auszunutzen.



Ohnehin schaut Groß Oesingen vornehmlich auf sich. In Erfahrung der bisherigen Auftritte müsse der Neuling seinen „Fußball in der Defensivarbeit nachjustieren“, meint König. „12:14-Tore sind irgendwo nicht das, wo wir hinwollen.“ Dabei komme es vor allem auf Gedankenschnelle an, die sich kaum trainieren lasse. „Das kann man nur über Spiele, Spiele, Spiele reinkriegen. Wir haben uns schon ans Tempo gewöhnt, müssen es aber gegen den Ball besser lösen.“ Dabei könnten die Rückkehrer Arne Heers, Niklas Müller und Benedikt Meyer helfen.