SVGO mit fehlender Substanz vor Fallersleben: „Mit allem wehren, was wir haben“

Von: Aron Sonderkamp

Teilen

Benedikt Meyer (Mitte) und der SVGO müssen nach ihrer Krankheitswelle gegen den VfB Fallersleben zurück in den Tritt finden. © Ingo Barrenscheen.

Groß Oesingen – Der Fußball-Bezirksligist SV Groß Oesingen empfängt am Sonntag (15 Uhr) den tabellenzweiten VfB Fallersleben. Neben der spielerischen Herausforderung muss der SVGO auch mit den Nachwehen der Corona-Welle vom vergangenen Wochenende klarkommen (das IK berichtete). Das wird eine harte Nuss.

„Ich weiß nicht, ob der geregelte Trainingsbetrieb überhaupt möglich sein wird. Wir müssen uns die fehlende Substanz in den kommenden Spielen holen“, erklärt Groß Oesingens Coach Torben König unter der Woche und fügte an: „Es gibt eine bessere Vorbereitung.“ Gerade gegen das Team mit den zweitmeisten Toren (54) und zweitwenigsten Gegentreffern (17). „Das ist ein sehr starker Gegner. Das haben wir im Hinspiel gemerkt“, erinnert der Trainer mit Blick auf das 0:5 aus dem vergangenen August. Zusammen mit der zweiten Mannschaft wolle man sich, so gut es geht, auf das Wochenende vorbereiten.



Denn König weiß, was auf seine Elf zukommt: „Sie sind mit Hillerse die beste Mannschaft. Sie sind ausgebufft vor dem Tor, haben vorne starke Spieler und überzeugen im Kollektiv.“ Gerade mit Fabian Bauer (13 Tore) und Oliver Mundry (acht) ist der VfB in der Offensive sehr gefährlich aufgestellt. Dennoch verspricht König: „Wir werden nicht wie im Hinspiel ins offene Messer rennen. Wir werden Fallersleben vor das ein oder andere Problem stellen.“

Müller-Ausfall

Neben dem Ausfall von Niklas Müller steht der Einsatz von einigen Spielern noch auf der Kippe. So würde es für den einen oder anderen ein Start aus der kalten Hose werden. „Wir müssen eben wieder in den Tritt kommen. Wir waren eigentlich gut drin, aber jetzt sind wir ein wenig aus dem Rhythmus.“ Auch von der taktischen Ausrichtung kann König so erst kurzfristig entscheiden, wie er aufstellen will oder kann.



Eins ist dem SVGO-Übungsleiter im Vorfeld allerdings bereits gewiss: „Wir werden uns mit allem wehren, was wir haben. Und die Jungs werden sicher heiß sein, dem Gegner zu zeigen, dass sie es besser als im Hinspiel können.“