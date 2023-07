Bezirksliga-Spielplan ist da! SV Groß Oesingen startet zuhause - oder eben nicht...

FC Brome muss zum Auftakt nach Wilsche

+ © Barrenscheen, Ingo Das mit Spannung erwartete Bezirksliga-Derby 1.0 zwischen dem FC Brome (l. Marvin Keller) und dem SV Groß Oesingen (r. Niklas Müller) steigt am 15. Oktober an der Steimker Straße. © Barrenscheen, Ingo

Der vorläufige Spielplan für die Fußball-Bezirksliga ist raus! Eigentlich sieht er für den SV Groß Oesingen ein Doppel-Heimspiel zu Beginn vor. Doch es könnte alles anders kommen...

Nach der Ober- und Landesliga ist nun auch die Erstversion des Spielplans für die Fußball-Bezirksliga zumindest bis Jahresende preisgegeben worden. Für den SV Groß Oesingen sieht das Programm zu Beginn ein Doppel-Heimspiel vor – wobei sich das noch ändern könnte...

Start erst am 13. August

...denn der Klub hängt bei der Fertigstellung seiner neuen Spielstätte an der Zahrenholzer Straße ein wenig dem Zeitplan hinterher, ließ Trainer Torben König durchblicken. „Wir warten erst einmal die nächsten zwei Wochen ab und schauen, wie es dann aussieht. Aber es kann sein, dass wir das Heimrecht am Anfang noch tauschen werden. Vielleicht starten wir auch auswärts“, meint er mit Blick auf die angesetzten Auftakt-Paarungen gegen den TSV Hehlingen (13. August) und Aufsteiger FC Schwülper (20. August).



Richtig gelesen, übrigens! Entgegen des Rahmenspielplans ist der Einstieg in der Bezirksliga 1 erst Mitte August anberaumt. Staffelleiter Bernd Naujoks hätte mitgeteilt, dass dies aufgrund des Werksurlaubs bei VW (erstreckt sich bis zum 6. August) so getaktet wurde. Was König als „überraschend“ empfand. „Aber ich verstehe den Einwand. Wir werden zusehen, da noch ein Testspiel zu machen. Wobei ich lieber die Doppel-Spieltage nicht gehabt hätte.“



Diese wird es Anfang und Ende Oktober – am Tag der Deutschen Einheit und Reformationstag – trotz der jüngsten Reduzierung der Staffel auf 15 Mannschaften dennoch wieder geben. Zumindest hat der SVGO am 31. Oktober spielfrei. Dafür wartet am Feiertag zuvor mit dem Gastspiel beim amtierenden Vizemeister und Topfavoriten VfB Fallersleben eine heftige Hausnummer. Überhaupt kündigt sich ein heißer Herbst für die Groß Oesinger an. Nach Fallersleben kommen mit Barnstorf, dem Derby beim FC Brome, dem zweiten Titelkandidaten SV Gifhorn und dem SV Reislingen-Neuhaus weitere Hammer-Aufgaben.



König relativiert: „Auch unser Aufgalopp ist knackig. Gegen Hehlingen haben wir vergangene Saison nur einen Punkt geholt, mit Schwülper kommt ein starker Aufsteiger, Lupo und Vorsfelde sind auch keine Laufkundschaft.“



Rein nominell hätte es auch die Bromer härter treffen können. Sie legen am 13. August auswärts beim VfR Wilsche-Neubokel los und empfangen dann zum ersten Heimspiel am 20. August den WSV Wendschott an der Steimker Straße. Im Anschluss wachsen die Herausforderungen mit Barnstorf und der SVG an.

Blitz-Wiedersehen

Kurios: Weil der eigentliche erste Spieltag am 19. November hinten drangehängt wird, kommt es für den SVGO (gegen Ehmen) und den FCB (gegen Vorsfelde II) zum Ende des Jahres binnen zwei Wochen zur Blitz-Revanche.