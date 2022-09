Fußball-Bezirksliga: Brome schafft den Turnaround

Von: Ingo Barrenscheen

In bester Torjäger-Manier vollstreckt: Michael März (r.) erzielt in dieser Szene das 2:0 für den FC Brome im Bezirksliga-Heimspiel gegen die SV Gifhorn. Am Ende feierten die Burgherren einen erleichternden 3:1-Erfolg. © Manfred Gades

Brome – Das Lachen ist zurück an der Steimker Straße. Nach vier Niederlagen am Stück und dem Hinabgleiten an den Rand der Abstiegszone wandelten sich am gestrigen Sonntag die Gesichtszüge bei den Fußballern des FC Brome. Grund für diesen Stimmungswandel war der wichtige 3:1-Heimsieg in der Bezirksliga über die SV Gifhorn.

Die Burgherren können also kurz durchatmen. „In der vergangenen Woche (2:4 beim SV Barnstorf, Anm. der Redaktion) war jeder angepisst über die Art und Weise der Niederlage. Wir wollten uns steigern, zumal die nächsten Spiele wichtig sind. Man hat gemerkt, dass jeder es verstanden hat“, registrierte FCB-Teammanager Hendrik Joswig eine klare Leistungssteigerung bei seiner Mannschaft. Nicht nur der Einsatzwille, auch die spielerischen Elemente bei den Grün-Weißen gestalteten sich weitaus erfreulicher als noch während der Niederlagenserie.

FCB Blitz-Führung

Nichtsdestotrotz stand die Begegnung lange Zeit auf des Messers Schneide. Joswig gab unumwunden zu: „Gifhorn war dem 2:2 näher als wir dem 3:1.“ Doch dieses Mal erarbeiteten sich die Bromer das Glück des Tüchtigen und führten in Person von Mahmud Chaaban in der 74. Minute die Vorentscheidung herbei, nachdem sie im Gegenpressing den Ball erobert hatten. Die SVG wiederum traf noch einmal die Latte, auch Arben Biboski vergab zwei gute Gelegenheiten.



Die Partie hatte wie gemalt für die Platzherren begonnen durch die Blitz-Führung von Marvin Keller, der einen Pass von Niclas Zierenberg verwertete (3.). Michael März legte nach einer halben Stunde zum 2:0 nach, dieses Mal auf eine flache Hereingabe von Mahmud Chaaban. Mit dem Anschlusstreffer noch vor der Pause stellten die Kreisstädter das Spiel aber schnell wieder scharf. In einem zunehmend hitzigen Schlagabtausch (Joswig: „Es ging ganz schön zur Sache“) bewahrte Brome aber letztlich einen kühlen Kopf und hat die Abwärtsspirale erst einmal gestoppt.