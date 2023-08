Keller in Torlaune für Brome beim Geburtstagsgeschenk für den Coach

Von: Ingo Barrenscheen

Sie ließen sich nicht aus der Fassung bringen: Nick Zinn (l.) und der FC Brome fuhren die ersten (Heim-) Punkte gegen den WSV Wendschott ein. © Marvin Scholz.

Brome - Für Mark-Oliver Schmidt, seines Zeichens Übungsleiter des Fußball-Bezirksligisten FC Brome, sicherlich besondere Tage. Nach seinem Geburtstag feierte sein Team gegen den WSV Wendschott einen 4:1-Erfolg.

Im Grunde reine Pflichterfüllung, wie man den Worten von FCB-Teammanager Hendrik Joswig entnehmen konnte. „Das war vergleichbar mit Calberlah im Pokal – der Gegner hat uns nicht allzu dolle gefordert, das musst du definitiv gewinnen.“



Die Burgherren nahmen sofort das Heft des Handelns in die Hand und konnten sich am gestrigen Sonntag auf einen Vollstrecker in ihren Reihen verlassen.

Keller per Dropkick zur Führung

Marvin Keller stellte zunächst per Dropkick auf 1:0 (12.) und pflückte sich später die Kugel noch gekonnt mit der Brust herunter, um dann zum 2:0 zu vollenden. Zwischendurch hatte Ahmed Chaaban zudem den Pfosten getroffen.

Alles im Griff also für Brome? Jein! Denn kurz vor der Pause fiel der Anschlusstreffer, der mit leichter Verzögerung kurz für Unruhe sorgte.

Denn zwischen den 50. und 60. Minute hätten die Gastgeber kurzweilig „den Faden verloren“, registrierte Joswig mit leichtem Unwohlsein. „Wir hätten es vorher schon klar machen können.“ Wendschott schöpfte kurz Hoffnung.

Die Wiedergutmachung ist geglückt

Doch Grün-Weiß berappelte sich wieder. Kellers dritter Streich (63.) kippte die Partie dann endgültig zurück in die Schiene der ersten Halbzeit. Der Schlusspunkt war Neuzugang Levi Aloe vorbehalten (72.).

Die Wiedergutmachung nach der 0:1-Auftaktpleite in Wilsche ist also geglückt. Wobei Wendschott, wie eingangs erwähnt, wohl nicht der Maßstab war.