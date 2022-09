Individuelle Fehler: Brome verliert 1:4 bei Lupo-Martini

Von: Marvin Scholz

Grün-Weiß hatte häufiger das Nachsehen: Der FC Brome (r., Vladimir Nedic) lud die Offensive Lupo Martinis in der Fußball-Bezirksliga immer wieder zu Toren ein. © Marvin Scholz.

Wolfsburg – Von gut zu „mittelmäßig“: So fasste Co-Trainer Sven Freier den Saisonstart des FC Brome in die Fußball-Bezirksliga nach der deutlichen 1:4 (0:1)-Pleite gestern Abend beim Lupo Martini Wolfsburg II zusammen.

Die Grün-Weißen haben sich nach dem Auftakt mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen einfach mehr ausgerechnet. Dabei hielt das Team von Trainer Mark-Oliver Schmidt in der Anfangs-Phase recht gut mit, aber ließ sich direkt durch individuelle Fehler den Schneid abkaufen. Inmitten des ersten Durchgangs verlor der hiesige Bezirksligist den Ball im Mittelfeld, „Lupo schaltete dann gut um, spielte sich über Außen durch und vollstreckte in der Mitte zum 1:0“, rekonstruierte Freier die Szene.

Bromer Offensiv-Druck mündet am Alu

Indes soll aber nicht der Eindruck entstehen, dass Brome im Auswärtsspiel nur hilflos zusah. „Wir haben ebenso Chancen kreiert und mit einem Schuss gegen den Innenpfosten etwas Pech gehabt...“ Mitten in die FC-Drangphase fiel nahezu baugleich der zweite Gegentreffer. Etwas naiv verlor der Tabellenneunte die Kugel am Sechzehner – diese Unkonzentriertheit nutzte Lupo sofort aus und stellte gnadenlos auf 2:0. „Insgesamt war der Gegner in der ersten Halbzeit gedanklich und spielerisch schneller“, sagte Schmidts rechte Hand.



Nach dem Pausentee befand sich das Team aber augenscheinlich noch im kollektiven Tiefschlaf. Denn schon nach handgestoppten 40 Sekunden erhöhte Lupo weiter und erzielte die Vorentscheidung. Schnell berappelten sich die Kicker von der Steimker Straße, aber die Ballverluste in der gefährlichen Zone wollten nicht aufhören. Wieder Lupo, wieder ein Ballgewinn im Mittelfeld. Und, na klar: über Außen, in die Mitte und per Eigentor auf dem ungemütlich-nassen Rasen das nächste Gegentor. Nur Kapitän Riaan-Philipp Schmidt sorgte per Brust nach einem Standard für den Anschlusstreffer, der aber nicht reichte. Freier: „Es war eine kleine Steigerung gegenüber dem Wochenende. Wir müssen uns aber noch finden und die individuellen Fehler abstellen.“