2:4-Pleite gegen Hehlingen: Bromer Bollwerk platzt gleich viermal

Von: Ingo Barrenscheen

Sein Ausgleichstor half nicht: Hendrik Hildebrandt (l.) und der FC Brome kassierten in der Fußball-Bezirksliga die erste Saisonniederlage gegen den TSV Hehlingen. © Ingo Barrenscheen.

Hehlingen – Die Fußballer des FC Brome handelten sich am gestrigen Sonntag in der Fußball-Bezirksliga die ersten Dellen im Lack ein. Die hochgelobte Defensive, zuvor in drei Spielen unbezwungen, kassierte gleich vier Einschläge bei der 2:4-Pleite gegen den TSV Hehlingen.

„Es sollte einfach nicht sein. Bei uns war der berühmte Wurm drin“, sprach Bromes Torwart-Trainer Dean Kamith von einem gebrauchten Tag. Dabei hatten sich die Mannen von Cheftrainer Mark-Oliver Schmidt auf die Fahnen geschrieben, wieder etwas Zählbares zu entführen. „Damit man ein sicheres Polster für den weiteren Verlauf hat. Da wäre es super gewesen, gegen einen direkten Konkurrenten etwas mitzunehmen. Umso ärgerlicher“, grummelte Kamith.

Zwischenzeitlicher Ausgleich „ein bisschen glücklich“

Es lief von Anfang bis Ende einfach kontraproduktiv für die Burgherren. Immer wieder leisteten sich die FCB-Kicker individuelle Fehler. Das hätte sich „hochgeschaukelt“, registrierten Kamith und Co. mit zunehmender Besorgnis von außen. Folgerichtig geriet Brome dann auch durch Edgar Krause ins Hintertreffen (28.). Der zwischenzeitliche Ausgleich durch Hendrik Hildebrandt (40.) sei dann auch durchaus „ein bisschen glücklich“ gewesen, gestand Kamith. Und er hielt auch nicht allzu lange vor, denn zum denkbar unglücklichsten Zeitpunkt fingen sich die Gäste noch vor der Pause abermals den Treffer zum Rückstand.



Und nicht allzu viel später auch noch das 3:1 hinterher. Zwar war nach dem Anschlusstreffer durch Marvin Keller (72.) noch genügend Zeit auf der Uhr, um zumindest zum Gleichstand zu kommen. Doch es sei nur „ein leichter Ruck“ durch die Bromer Mannschaft gegangen, registrierte Kamith. Ein Aluminium-Treffer von Mahmud Chaaban, mehr sprang nicht heraus. Vielmehr nutzte Hehlingen die am Ende entblößten Räume zum tödlichen Konter. Das 4:2.