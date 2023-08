FCB: Ladehemmungen contra aufflammender Angriffs-Elan

Von: Ingo Barrenscheen

Teilen

Im Vorwärtsgang greift beim FC Brome (M. Michael März) derzeit ein Rädchen immer besser ins andere. © Marvin Scholz.

Brome - Müssen die Arme für das Punkte-Greifen gar nicht so weit ausgestreckt werden?! Immerhin trifft der Fußball-Bezirksligist FC Brome am Sonntag (15 Uhr) auf den SV Barnstorf mit XXL-Umbruch.

Die Jungs von der Steimker Straße können also breitschultrig vorangehen. Denn auch die eigene Formkurve ist vielversprechend. Nachdem die Mannschaft von Mark-Oliver Schmidt zum Auftakt in Wilsche (0:1) noch nicht in die Spur fand, wurden die Leistungen im Anschluss besser und besser.

Beim 2:1-Bezirkspokal-Sieg am Mittwoch in Lauingen hätte der FCB „nach vorne richtig ansehnlich“ agiert, bekräftigte Teammanager Hendrik Joswig.

Englische Woche könnte Spuren hinterlassen

Diesen Esprit beibehalten, dazu „im Kollektiv gut verteidigen“: Mit diesen Zutaten will sich Brome nun den Erfolg in der Fremde backen.

Spuren hat die englische Woche nicht hinterlassen. „Alle sind wahrscheinlich ein bisschen müde, aber sonst alles gut“, erklärte Joswig.

Da mit Yannick Mühe und Ahmed Chaaban zudem zwei Stammkräfte zurückkehren, stehen die Aussichten verheißungsvoll. Anders als bei Barnstorf. Der SVB büßte mit Ibrahim Abdelkarim, Miguel Schade, Simon Westphal und Karim Benaissa vier seiner fünf Top-Torschützen aus der Vorsaison plus weitere Akteure ein.

Die sieben Zugänge indes müssen sich erst integrieren. Die Anlaufprobleme wurden bei den zwei 0:1-Niederlagen bislang offensichtlich. Diesen Umstand will Brome nutzen.