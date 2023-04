Wieder 3:2! Der Lauf des FC Brome geht weiter

Von: Ingo Barrenscheen

Einer von drei Bromer Torschützen: Robin Werner (l.) erzielte das traumhafte 2:0 für den FCB im Heimspiel gegen Hehlingen. Zwar schlingerten die Burgherren kurz, tüteten aber doch den Oster-Dreier ein. © Ingo Barrenscheen.

Brome - Der Trend führt sich fort. In der Fußball-Bezirksliga lag sich der FC Brome nach einem knappen Sieg über den TSV Hehlingen in den Armen. Doch der Sieg wackelte kurzzeitig.

Dennoch ein verdienter Sieg, weil die Burgherren bis auf die 20 Minuten zu Beginn der zweiten Halbzeit eigentlich alles im Griff gehabt hatten. Aber diese kurze Schwächephase hätte den FCB fast den dritten Sieg in Serie gekostet.

Bis zum Pausenpfiff sah es an der Steimker Straße noch absolut rosig aus. Eine gute Gelegenheit, mehr kam von den Gästen nicht. Stattdessen besorgte Michael März – wie schon eine Woche zuvor bei der Ergebnis-Blaupause gegen die SV Gifhorn – die 1:0-Führung.

Robin Werner trifft „aus 22 Metern“

Wobei der Treffer im Grunde zu 90 Prozent auf das Konto von Vorlagengeber Mahmud Chabaan ging, der die halbe Hehlinger Hintermannschaft austanzte und dann auch noch das Auge für seinen Mitspieler bewies.

Nicht minder sehenswert das 2:0 durch Robin Werner, der die Kugel „aus 22 Metern aus dem Stand in den Knick“ nagelte, schnalzte Bromes Teammanager Hendrik Joswig mit der Zunge.

So weit, so gut. Doch der TSV meldete sich zurück. Torwart Tim Schulze streckte sich bei einem Freistoß vergeblich. Der Anschluss- und Wirkungstreffer.

Hehlingen lief nun früher an - eine Überraschung für Brome

Noch ehe sich die Gastgeber gesammelt hatten, zappelte das Leder schon wieder im Netz, weil die Zuordnung nicht passte. Aber warum hatte Grün-Weiß eigentlich urplötzlich solche Probleme?

„Hehlingen hat in der zweiten Halbzeit viel mehr gepresst. Was für uns ein bisschen überraschend war. Der Freistoß hat sie dann wieder ins Spiel gebracht. Das mussten wir erst einmal verarbeiten.“ Das aber taten die Bromer. Der im Winter heimgekehrte Ahmed Chabaan hatte das letzte Wort in der Partie.



Damit hat das Team von Mark-Oliver Schmidt seine Ausbeute auf 34 Punkte gesteigert und sich vorerst auf Platz sieben verbessert. Joswig: „Jetzt kann man wirklich endgültig sagen, dass wir mit unten nichts mehr zu tun haben.“ Die Restsaison wird also entspannt.