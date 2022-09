Fußball-Bezirksliga: Brome gastiert bei Lupo-Martini Wolfsburg II

Von: Ingo Barrenscheen

Biegt der FC Brome (l. Marvin Keller) im heutigen Fußball-Bezirksliga-Gastspiel bei Lupo Martini II wieder in die Erfolgsspur ein? © Ingo Barrenscheen.

Brome – Alle Wege führen nach B(rom)e... Auch der von Sven Freier. Jahrelang hat sein guter Bekannter Marvin Keller, selbst aus Ehra stammend, an ihm herumgebaggert, um ihn zum Fußball-Bezirksligisten FC Brome zu lotsen. Doch mit der Mannschaftsabmeldung des TuS Ehra-Lessien kam neuer Schwung in die Sache. Und so assistiert Freier neuerdings Mark-Oliver Schmidt bei den Burgherren. Diese gastieren am heutigen Mittwoch um 18.30 Uhr bei Lupo Martini Wolfsburg II.

Die Beharrlichkeit von Keller hat sich also ausgezahlt. Wenn auch aus einem traurigen Grund, wie auch Freier findet. Das Aus für den TuS bedauert Bromes Co-Trainer sehr. Aber wie sagte schon Dragoslav Stepanovic: Lebbe geht weider. Nun bringt sich Freier bei den Grün-Weißen mit ein und hofft, wie der Rest des Teams, auf eine Trotzreaktion nach der ersten Saisonpleite am vergangenen Sonntag in Hehlingen (2:4). Der Ausrutscher sei eben passiert – gut, dass nicht viel Zeit zum Grübeln bleibt. Der FCB, der die Zeit seither zur Regeneration nutzte, kann die Scharte direkt wieder auswetzen.

Veränderte Kader muss noch „zusammenwachsen“

In diesem Zusammenhang ruft Freier auch noch einmal den „großen Aderlass“ im Sommer in Erinnerung. Ziel sei daher der Klassenerhalt – nicht mehr. Der veränderte Kader müsse sich „erst noch finden und zusammenwachsen“. Kein Prozess, der von heute auf morgen funktioniert. Ein Mittel zum Zweck stellen klassischerweise Erfolge dar. Insofern will Brome heute möglichst wieder an den guten Saisonstart anknüpfen.

Wobei Lupos Reserve als Kontrahent schwer zu greifen sei, meint Freier. „Die ersten zwei Spieltage haben sie verschoben, dann zweimal verloren und zuletzt in Isenbüttel gewonnen. Man weiß auch nie, ob sie Spieler von oben runterbekommen. Wir müssen auf uns schauen.“ Gerade in der Saison-Startphase sei „jeder Punkt Gold wert“. Und am Horizont erscheint auch schon die Silhouette des Duells mit Spitzenreiter Hillerse. Freier: „Das wird noch einen Tucken schwerer.“