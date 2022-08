Chaabans Sonntagsschuss als Bromer „Brustlöser“

Von: Ingo Barrenscheen

Teilen

Leitete den 2:0-Sieg des FC Brome über den FC Schunter in der Fußball-Bezirksliga ein: Mahmud Chaaban (am Ball). © Marvin Scholz.

Flechtorf – Es hätte nicht weiter verwundert, wenn allmählich die Selbstzweifel an den Spielern des FC Brome begonnen hätten zu nagen. Denn auch im dritten Pflichtspiel der Saison gestern in der Fußball-Bezirksliga beim FC Schunter wollte die Ladehemmung zunächst nicht weichen. Nach 248 torlosen Minuten sorgte dann aber ausgerechnet ein buchstäblicher Sonntagsschuss von Mahmud Chaaban für die Riesen-Erleichterung. Am Ende stand ein 2:0-Sieg.

Und schon sieht die Welt bei den Burgherren wieder viel freundlicher aus. Nach dem schleppenden Saisonbeginn stehen nun immerhin vier Punkte nach zwei Spielen zubuche. „Wir sind erst einmal vernünftig gestartet“, konstatierte Domenik Traue. Der Routinier, der sich eigentlich im Sommer aus der ersten Herren zurückgezogen hatte, half noch einmal aus und freute sich mit und für seine bisherigen Teamkollegen über den dringend benötigten Selbstvertrauensschub.

Dominante Bromer

Die Bromer hatten die Partie von Anfang bis Ende bestimmt, Mit dem Schönheitsfehler, die Überlegenheit nicht auch in Tore umzumünzen. Schon nach zehn Minuten machte Hendrik Hildebrandt gewissermaßen den Simon Terodde, vergab wie der Schalke-Stürmer tags zuvor in Wolfsburg einen an Chaaban verschuldeten Foulelfmeter. „Nicht platziert genug. Das kann passieren“, nahm Traue den Mitspieler in Schutz.

Es blieb nicht die einzige gute Gelegenheit für die Männer in Grün-Weiß. Riaan-Philipp Schmidt scheiterte mit einer Riesen-Kopfballchance am Torwart, direkt nach Wiederbeginn vergab Michael März. Und Yannick Mühe traf in Folge einer Ecke nur den Außenpfosten. Ansonsten fehlte oft der letzte Pass. Zum Verzweifeln. Oder eben nicht. Denn mit dem Mute der Verzweiflung fasste sich Chaaban dann in Minute 68 ein Herz und hätte das Leder aus über 25 Metern „kurz mal in den Winkel geschraubt“, so Traue. Für den FCB ein „Brustlöser“. Endgültig fiel die Anspannung erst in der Nachspielzeit ab, als Niclas Zierenberg wie schon einige Male in jüngerer Vergangenheit seinen Freistoß-Zauberfuß auspackte und den Endstand erzielte.