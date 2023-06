TSV Brechtorf II – SV Langwedel (So., 13 Uhr)

Von: Marvin Scholz

Isenhagener Land - Fern-Duell um den Aufstieg! Wenn der TSV Brechtorf II gegen Langwedel und der TV Emmen gegen Hagen-Mahnburg in der 2. Kreisklasse antreten, geht es um den Aufsprung in die 1. Kreisklasse.

Mit gewohnt lockerer, aber klarer Attitüde geht HaMa-Coach Torsten Haase in das letzte Saisonspiel: „Wir haben weder etwas zu verlieren noch etwas zu gewinnen.“

Aber natürlich sei das Ziel, gegen Emmen zu siegen. Qua Qualität unterstrich HaMa indes die Ambitionen, oben mitzuspielen, „aber mit einem möglichen Aufstieg hätten wir nicht gerechnet“.

Deshalb fällt dem letzten Auswärts-Spiel eine besondere Relevanz zu. „Wir müssen den Kopf besiegen und nicht so viel nachdenken“, formuliert Haase die Marschroute.

In einem irrelevanten Spiel sei die Partie machbar, aber nun muss der Tabellenzweite die Charakterfrage beantworten. „Emmen wird tief stehen und hohe Bälle schlagen. Wir möchten pressen und das Spiel kontrollieren.“



Die von Brechtorf II-Coach Fabio Mastrogiorgio titulierte „Wettbewerbsverzerrung“, aufgrund der Nichtantritte einiger Konkurrenten auf der Saison-Zielgeraden, geht dem Übungsleiter gegen den Strich.

„Wir haben es alles sportlich gelöst und können erhobenen Hauptes aus der Saison gehen.“ Dieser Abgang würde aber, aus Sicht des Dirigenten, mit einen bitteren Beigeschmack vonstattengehen.

Doch Mastrogiorgio blickt auch mit breiter Brust auf das vergangene Jahr zurück: „Ich habe mir ein Ziel mit dieser Mannschaft gesetzt, das wir noch nicht verfehlt haben. Ich bin aber der Meinung, dass ich frischen Wind reingebracht habe.“

Was jetzt, VfL Wittingen!? Nach dem Abstieg ist vor dem schwierigen Neuaufbau

Angesichts der Tabellenkonstellation eine schlüssige These. Auf der anderen Seite fasst sich die Galionsfigur auch an die eigene Nase: „Wir haben 25 Spiele Zeit gehabt, mit mehr Konzentration zu spielen“, pointiert Mastrogiorgio reflektiert.

Nun wäre es also an der Zeit, alle Grundtugenden wieder hochzufahren, um zumindest die eigenen Hausaufgaben zu erledigen. „Ich erwarte ein intensives Spiel, sehr körperlich und einen tief stehenden Gegner.“

Mit Matthias Köllner und Andre Liedtke stehen zwei Spieler in den Reihen des SVL, die mit der Kugel etwas anfangen können. „Wir werden den Zuschauern ein Spektakel abliefern und wir möchten uns für unsere Arbeit belohnen.

Ich wünsche mir, dass es einen Fußball-Gott gibt. Wenn HaMa aufsteigt, sollen sie sich einen Keks freuen – wenn sie ein Herz hätten, wüssten sie, dass sie dort zu Unrecht stehen“, finalisierte Mastrogiorgio sichtlich genervt, angriffsfreudig und mit hartem Ton.



ABSTIEGSKAMPF IM ÜBERBLICK

SV Hankensbüttel II – Vorhop-Sch. II (So., 13 Uhr)

Hoffnungen ja, aber Realismus eher Fehlanzeige. „Von den drei Teams unten haben wir die schlechtesten Karten. Dazu benötigen wir Schützenhilfe“, skizziert FSV-Coach Sascha Thomas die schiere Unendlichkeit zum rettenden Ufer.

Mit der Reserve des Aufsteigers wartet hinzukommend eine denkbar ungünstige und höchst komplizierte Aufgabe. „Der HSV II kann kicken, hat eine gute Saison gespielt und verfügt vorne und hinten über Qualität.“

Doch Vorhop-Schönewörde tritt an, um das Spiel zu gewinnen, „weil wir jeden schlagen können.“



VfL Knesebeck II – Wesendorf II (So., 13 Uhr)

Herzschlag-Finale, doch Knesebeck hat es in der eigenen Hand! „Die Spieler, die letztes Mal gefehlt haben, sind alle da. Alle stehen jetzt für den Verein ein“, holt Reserve-Coach Andreas Buchwald zum Schlachtruf aus.

Was sich zunächst breitlippig anhört, könnte aber auch in die genau entgegengesetzte Richtung gehen. „Wenn ich mit den Spielern darüber spreche, sind sie schon nervös.“

„Ich erwarte einen Sieg“

Aus Respekt soll in den 90 Minuten guter Fußball werden. „Wir wollen das Spiel machen und Wesendorf direkt zeigen, wer Herr im Haus ist“, erklärt Buchwald.

Dennoch stehen elf Akteure aus Wesendorf gegenüber, die kicken können. „Sie sind sehr stark in der Vorwärts-Bewegung und haben auch ein gutes Mittelfeld und Sturm“, erläutert der Übungsleiter die Qualität gegenüber.

Deshalb müsse die Einhorn-Reserve die Räume eng machen. Buchwald fügt knackig hinzu: „Ich erwarte einen Sieg!“



TSV Grußendorf – FC Brome II (So., 15 Uhr)

Völlig verrückt! „Für uns auch. Vorher haben wir gedacht, dass die Chancen zum Klassenerhalt bei 50:50 liegen, aber es ist alles drin“, bestätigt Brome II-Coach Stefanos Karavaras.

150 statt 100 Prozent

Für das große Pathos sind allerdings in erster Linie drei Punkte vonnöten. Mit drei Toren Unterschied gewinnen „und auf Schützenhilfe von Wesendorf hoffen“, konkretisiert Karavaras. Für die Vorbereitung machte die Bezirksliga-Reserve aus der Not eine Tugend.

„Wir haben am Sonntag noch trainiert, da waren 20 Spieler und ich habe sie alles heiß gemacht“, strotzt der Übungsleiter nur so vor Motivation. Zu bedenken ist immer noch, dass ein fußball-fähiger Gegner auf der Gegenseite steht. „Das wird ein enges Spiel auf Augenhöhe.

Grußendorf will sich auch vernünftig verabschieden. Sie verfügen über einen sehr guten Sturm und ein starkes Mittelfeld.“ Pünktlich zum Anpfiff will Brome II die Hoffnung in Realität umwandeln. „Wir werden alles reinschmeißen, 100 Prozent reicht nicht, wir brauchen 150 Prozent.“