Aus 2. Kreisklasse mach‘ Bezirksliga! Dominik Haase verstärkt Brome

Von: Marvin Scholz

Wenn es nach Dominik Haase (2.v.l.) geht, wird er ab der kommenden Saison für den FC Brome seinen Bezirksliga-Gegnern davonlaufen und Offensiv-Akzente setzen. © Ingo Barrenscheen.

Brome – Tolle Nachrichten für den Bezirksligisten und der nächste Schritt für einen jungen Amateur-Kicker! Wie der FC Brome auf IK-Nachfrage bestätigte, wird Dominik Haase, aktuell Spieler des SV Hagen-Mahnburg aus der 2. Fußball-Kreisklasse 1, ab der kommenden Saison für die Burgherren auflaufen!

Damit ist die Zukunft für einen aufstrebenden Jungspund vorerst geklärt. „Mark-Oliver Schmidt (Trainer des FCB, Anm. der Redaktion) hat bereits Mitte letzten Jahres den Kontakt mit Dominik aufgenommen“, verrät Co-Trainer Sven Freier. Nach weiteren fortlaufenden Gesprächen und Probe-Trainings machte der Verein von der Steimker Straße Nägel mit Köpfen und überzeugte den offensiv flexibel einsetzbaren Spieler für einen Wechsel, der nun drei Etagen höher (!) mündet. Ohne Frage: Die Grün-Weißen können demnach ab der Saison 2023/2024 auf eine weitere, starke Offensiv-Waffe zurückgreifen. „Dieser Transfer ist für die Breite im Kader natürlich sehr gut. Dominik bringt die Schnelligkeit mit und ist auch ja auch noch jung“, freut sich Freier auf den Neuzugang.



Aufgrund der körperlichen Präsenz und Abschlussstärke genehmigt sich Brome auch etwas mehr Variabilität in der taktischen Ausrichtung. „Dominik kann ganz vorne drin und auch über die Flügel kommen, damit sind wir variantenreicher“, stellt auch Schmidts Adjutant fest. Synchron zur Freude kann Freier jedoch auch den großen sportlichen Schritt realistisch einschätzen: „Es könnte natürlich sein, dass er ein bisschen Anlauf braucht, aber das wird schon passen. Beide Seiten blicken dem Ganzen sehr positiv entgegen.“

Top-Quote in der 2. Kreisklasse

Und auch Stürmer Haase selbst erkennt eine Riesen-Chance für die individuelle, sportliche Zukunft: „Ich habe drei Jahre bei HaMa gespielt. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt den nächsten Schritt machen kann.“ Aufgrund seiner bisherigen Darbietung in der aktuellen Saison (19 Treffer in 13 Partien) strotzt der ambitionierte Kicker vor Selbstvertrauen. „Ich traue mir den Schritt auf jeden Fall zu. Das ist eine neue Herausforderung und ein neuer Reiz für mich“, pointiert Haase. Und er fügt sinnbildlich an: „Wenn man es jetzt nicht versucht, könnte man es irgendwann bereuen.“



Eine durchaus spannende Kausalkette in der Haase-Personalie: Nach IK-Informationen klopften aus der hiesigen Bel-Etage des Nordkreises auch der VfL Wahrenholz, SV Groß Oesingen und VfL Knesebeck an. „Den Schritt Richtung Landesliga habe ich mir aus beruflichen Gründen nicht zugetraut. Das ist eben auch ein Zeitfaktor“, unterstrich der Bald-Bromer.



Nun heißt die neue Destination also Brome. Und das aus gutem Grund: „Dort habe ich die besten Gespräche geführt und beim Trainer-Team auch ein gutes Gefühl gehabt.“ Außerdem habe sich Haase ad hoc sehr gut aufgehoben gefühlt. Die Tatsache, dass der Tabellenzwölfte „eine gefestigte Bezirksliga-Mannschaft ist“, gab sein Übriges hinzu.

Nun lautete der nächste Schritt: Ankommen und weiterentwickeln. „Ich möchte mich durchsetzen und auch Spielzeit bekommen.“