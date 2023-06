Abschied bereits verschoben

Vom Küken zur VfL-Ikone: Maren Hedt blickt vor dem Abschiedsspiel zurück

Von: Ingo Barrenscheen

Jubel, Emotionen und schöne Erinnerungen: Maren Hedt durfte mit der Wahrenholzer Damen-Riege tolle Erfolge feiern, die für immer bleiben. © Archiv.

Wahrenholz - Ein halbes Leben beim VfL Wahrenholz. Das kann Spielerin Maren Hedt mit Fug und Recht von sich behaupten. Vor ihrem Abschiedsspiel blickt sie zurück.

Maren Hedt musste schmunzeln, als sie neulich ein Mannschaftsfoto aus ihrer Anfangszeit beim VfL Wahrenholz rauskramte. Darauf zu sehen: Die kleine Leonie Harms im zarten Alter von drei Jahren.

Damals kickte die Knesebeckerin noch an der Seite von Mama Anja, in der nunmehr abgelaufenen Meister-Saison eben mit deren Tochter Leo.

„Ich habe mit den Muttis angefangen und mit ihren Mädels höre ich auf“, lacht Hedt. Vom Küken zur Mutter der Nation: Das sagt im Grunde schon alles über ihre einzigartige Karriere aus. Die nunmehr offiziell beendet ist. Was ausnahmslos familiäre Gründe hat.

„Mehr als halbes Leben“

Mit der 34-Jährigen verliert der künftige Landesligist praktisch die personifizierte Wahrenholzer Frauenfußball-Geschichte. Kein Wunder, dass ihr am 25. Juni im Rahmen der Jubiläums-Sportwoche die Ehre eines Abschiedsspiels zuteilwird.

Ein Unikum. „Ich glaube, das ist noch nie so vorgekommen. Das ist schon eine Wertschätzung“, sagt Hedt fast schon übertrieben bescheiden. Sie stehe halt eben nicht so gerne im Mittelpunkt.

Dabei tat sie genau das 20 Jahre lang im schwarz-gelben Dress. Saison für Saison. Als Torjägerin vom Dienst. „Das ist mehr als mein halbes Leben“, stellt die VfL-Ikone treffend fest.

Deshalb sieht sie ihren Abschied mit einem „weinenden und lachenden Auge“. Einerseits fällt „ein Stresspunkt weg“. Andererseits aber auch ein wichtiges Element in ihrem Leben.

„Jetzt fühlt es sich noch nach Sommerpause an. Aber wenn ich die erste Spiele vom Seitenrand aus anschauen werde am Taterbusch, wird das schon komisch“, ahnt Hedt.

Unter anderen Umständen hätte sie auch noch zig Jahre weitergespielt für ihren ans Herz gewachsenen Verein. „Mithalten kann ich noch ganz gut“, grinst die Angreiferin.

Doch sie hätte speziell in der jetzigen Aufstiegssaison gemerkt, „dass ich es zeitlich nicht mehr hinkriege“. Mit mittlerweile zweifachem Nachwuchs ist die Passion am runden Leder mit der Familie nicht mehr so wirklich vereinbar.



Abschied bereits verschoben

Im Grunde hatte sie schon ein Jahr zuvor die Schuhe an den Nagel hängen wollen. „Aber die Mädels haben mich bequatscht.“ Dabei spielte vor allem ein schlagendes Argument die Hauptrolle: 2023 hat Hedt exakt die zwei Dekaden in Diensten des VfL rund gemacht.

„Dann mach’ doch noch ein Jahr, das hört sich besser an. Damit haben sie mich gekriegt, mit meinem Ego“, lacht die Grand Dame. Trotzdessen sie ihre Trainings-Teilnahmen an nicht einmal zwei Händen abzählen konnte, kamen immerhin noch stattliche zehn Saisontore zusammen.



Die Anfänge

Aber noch einmal zurück auf Los. Alles begann im Alter von 14 Jahren. Viele Anlaufstellen für Frauenfußball gab es seinerzeit nicht. Der SV Hagen-Mahnburg befand sich gerade im Aufbau, Hedt (die da noch Krebiel hieß) schnupperte dort rein.

Doch in Wahrenholz gefiel es ihr auf Anhieb besser. „Ich hatte super engagierte Betreuer, die mich sogar zu jedem Training abgeholt und wieder nach Hause gebracht haben.“

Endlich Mannschaftssport statt nur Freizeitkicken. Zunächst spielte die Jugendliche mit dem VfL noch in der Kreisliga respektive -klasse auf 7er-Kleinfeld.

Später als 11er-Team bis hoch zur Landesliga. „Das hat sich über die Jahre stetig entwickelt.“ Wobei die Frauenteams auch bis heute hin personell zu kämpfen hätten. Auch deshalb hatte sich der Klub 2021 freiwillig in die Bezirksliga zurückgezogen.



Bezirkspokal, Vizemeister, Aufstieg

Kurzum: Hedt hat alle Höhen und Tiefen mitgemacht. Und Storys ohne Ende auf Lager. „Ich könnte Schoten erzählen bis sonst wo.“ Hängen geblieben ist primär der Bezirkspokalsieg und die Vizemeisterschaft, inklusive Aufstieg vor zehn Jahren.

„Das war schon ein Riesen-Higlight, weil wir die ganzen Oberligisten rausgeschmissen haben.“ Kurios: 2008 beim verlustpunktfreien Titelgewinn in der Kreisliga Braunschweig wartete Wahrenholz vergeblich auf einen Offiziellen vom NFV.

„Der Pokal kam zwei Wochen später per Post...“ Auch ein einmaliger England-Trip zwei Jahre zuvor in die Heimatstadt des früheren Team-Betreuers Peter Schumacher inklusive eines Turniers ist tief verankert im Gedächtnis geblieben.



„Tierische“ Vorfreude auf Abschiedsspiel

Nun aber ist Schluss. Wenngleich Hedt vieles vermissen wird. „Wir hatten immer einen Bomben-Zusammenhalt über die ganze Zeit. Sonst spielt man nicht so lange in einem Verein, wenn man sich nicht wohlfühlt.“

Einmal noch darf sie sich ja am 25. Juni in Schwarz-Gelb kleiden. „Da freue ich mich schon tierisch drauf. Mal sehen, was die Mädels sich einfallen lassen.“ Es dürften viele ehemaligen Weggefährtinnen aufschlagen. Um Miss VfL gebührend zu würdigen.