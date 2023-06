Bundesliga-Besuch zum Jubiläums-Abschluss: Wahrenholzer Frauen messen sich mit Zehlendorfs Top-Talenten

Von: Marvin Scholz

Schöne Aufgabe zum Abschluss der Jubiläumswoche: Die Frauenfußball-Mannschaft des VfL Wahrenholz (r., Isabel Gerke) trifft vor der Sommer-Pause auf die B-Juniorinnen Bundesliga-Mannschaft von Hertha 03 Zehlendorf. © Scholz, Marvin

Spannender Vergleich am Taterbusch: Die Fußball-Frauen des VfL Wahrenholz treffen zum Abschluss der Jubiläumswoche auf Bundesliga-Nachwuchs aus Berlin.

Jugend forscht gegen Damen-Riege. Was sich zunächst nach einem ungleichen Duell anhört, wird am Sonnabend (16 Uhr) zur Realität. Im Zuge des 100-jährigen Jubiläums trifft die Frauenfußball-Mannschaft des VfL Wahrenholz auf den B-Juniorinnen Bundesligisten FC Hertha 03 Zehlendorf.



Mutmaßlich wäre der Kontakt zwischen den Vereinen in einer rein analogen Welt nicht zustande gekommen: „Meine Tochter Pia hat gesehen, dass Hertha hier in der Nähe ein Trainings-Lager veranstaltet. Da haben wir über Instagram einfach mal nachgefragt“, erörtert VfL-Cheftrainer Michael Alms. Und schon steht das Testspiel in den Startlöchern.



Im Zuge dessen will Übungsleiter Alms den Altersunterschied nicht überbewerten: „Wer in der Juniorinnen Bundesliga spielt, der kann was. Der Gegner wird mit Geschwindigkeit und Geschmeidigkeit agieren“, lautet die Ersteinschätzung.



Aufgrund der Tatsache, dass die Taterbusch-Riege noch keinen sportlichen Kontakt zum Gegner pflegte, fällt dem Dirigenten Alms eine detaillierte Analyse indes schwer. „Das wird auf jeden Fall eine Hausnummer. Für unsere Mädels ist es Neuland, aber auch eine schöne Aufgabe“, blickt Coach Alms zuversichtlich auf das Wochenende.



Ein gesondertes Augenmerk muss möglicherweise auf Elfie Wellhausen (19 von 47 Toren) gelegt werden. „Der Respekt ist auf jeden Fall da. Aber unsere Abwehr stand ja zuletzt ganz gut“, bekräftigt Alms.



Gegen den Jugend-Bundesligisten will der VfL vor der Sommerpause an die Grenzen kommen. „Die Mädels sollen auch mal was probieren“, wünscht sich der Fußball-Lehrer.