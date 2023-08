Lächelnd in die Landesliga: VfL-Lucky-Punch folgt auf Abseits-Ärger

Von: Ingo Barrenscheen

Diese Szene erhitzte zwischendurch die Gemüter: Jil Pieper (l.) erzielt das vermeintliche 2:1 für Wahrenholz, wird aber wegen Abseits zurückgepfiffen. Eine klare Fehlentscheidung in den Augen des VfL. Doch es reichte auch so. © Manfred Gades.

Wahrenholz - Das nimmt direkt den Druck vom Kessel. Zum Auftakt des Frauenfußball-Landesliga gewann der VfL Wahrenholz mit 2:1 (1:1) gegen die SG Hillerse/Leiferde. Also erstmal durchatmen.

„Start geglückt!“ Michael Alms war die Freude und Erleichterung anzumerken. Denn so können die Schwarz-Gelben die kommenden Aufgaben etwas gelassener angehen.

Den Dreier hatte sich der VfL auch redlich verdient, wenngleich er aufgrund des späten Zeitpunkts vom Siegtreffer auch ein Stück weit glücklich zustande kam.

Grenzenloser Jubel

Rohdiamant Sterz, die sich aufgrund einer Blessur eigentlich schon wieder hatte auswechseln lassen wollen, spitzelte die Kugel etwa vom Elfmeterpunkt in die Maschen.

„Der Jubel kannte keine Grenzen“, stolzierte Alms. Wobei er, zu seinem Missfallen, noch satte zwölf Minuten Nachspielzeit überstehen musste, ehe der Auftakt nach Maß in trockenen Tüchern war.

Schon inmitten der zweiten Halbzeit hatte sich der Wahrenholzer Dirigent echauffiert. Weil das vermeintliche 2:1 von Jil Pieper vom Schiedsrichter aufgrund einer angeblichen Abseitsstellung aberkannt wurde.

Fragwürdige Abseits-Entscheidung

„Niemals Abseits! Er pfeift uns ein klares Tor weg“, monierte Alms. Im Nachhinein zu vernachlässigen.



Was den Mann an der Seitenlinie generell imponierte: Seine Schützlinge zeigten Nehmer-Qualitäten, ließen sich auch von der kalten Dusche zu Beginn der Partie nicht abschrecken.

Denn nach drei Minuten spielte Hillerse/Leiferde einen feinen Steckpass in den Rücken der Abwehr und zack klingelte es. „Da wussten wir dann gleich, dass wir in der Landesliga spielen.

Beinhorn mit „Spiel ihres Lebens“

Jeder kleine Fehler wird bestraft“, so Alms. Doch Wahrenholz schüttelte sich kurz und kniete sich im Anschluss voll rein. Der Ausgleich sei „wie aus dem Lehrbuch“ gewesen, schnalzte Alms ob des Kopfballtreffers von Antonia Lindmüller auf passgenaue Flanke von Maja Meyer mit der Zunge.

Ein Sonderlob verteilte er zudem an Alissa Beinhorn, die SG-Schlüsselspielerin Maya Andresen per Sonderbewachung an die Kette legte. „Sie hat das Spiel ihres Lebens gemacht.“

Tore: 0:1 Schmale (3.), 1:1 Lindmüller (38.), 2:1 Sterz (90.).