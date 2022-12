Frauen-Kreisklasse: Lupenreiner Hattrick ebnet Kanter-Sieg

Von: Marvin Scholz

Teilen

Gut gearbeitet, aber der Ertrag stimmte nicht ganz: Die Wittinger Frauen um Amelie Herzberg (r.) kämpften in der Frauen-Kreisklasse gegen den Tabellenführer, doch musste letztlich eine 1:4-Pleite hinnehmen. © Manfred Gades.

Isenhagener Land – Keine Überraschung, aber eine respektable Leistung. Die Frauenfußball-Mannschaft des VfL Wittingen/Suderwittingen stemmte sich in der 1.Fußball-Kreisklasse gegen den Primus SG Hoitlingen-Eischott, doch verlor. Tülau/Voitze bleibt dem Primus im Nacken. Hagen-Mahnburg schenkte eine Führung her.

FC Ohretal – SG Vollbüttel/Rib- 3:2 (1:1)

Was für ein Finish. Nachdem der FCO nach bereits zehn Minuten traf, fand der Gast zurück in die Partie und drehte das Spiel sogar innerhalb von 20 Minuten. Der Tabellendritte bewies dennoch Comeback-Qualitäten. Der Doppelpack von Melissa Ulrich und der Treffer kurz vor Schluss von Aline-Kristin Schindler sorgten für Freude beim Gastgeber. „Wenn ich Hutträger wäre, würde ich diesen vor der Mannschaft ziehen“, befand auch Coach David Heitmann.

Tore: 1:0, 3:2 Ulrich (10., 68.), 1:1 Bock (20.), 1:2 Plate (40.), 2:2 Schindler (65.).

VfL Wittingen/Sud. – SG Hoitlingen-E. 0:3 (0:1)

Gar nicht schlecht hat sich der Tabellenvorletzte gegen den Tabellenführer geschlagen. Eine Überraschung blieb jedoch aus, weil die SG nach knapp einer halben Stunde das erste Mal den Ball ins Wittinger Tor bugsierte. Bis zur Pause und auch darüber hinaus fand das Team von Trainer Thomas Engwer keine Antwort auf dem Platz. Mit der Doppelpackerin Vivien Rossmeisl setzte der Primus den Deckel drauf und fuhr den Pflicht-Sieg ein.

Tore: 0:1 Elsner (28.), 0:2, 0:3 Rossmeisl (52., 64.).

SV Tülau/Voitze – VfL Wahrenholz II 6:1 (3:0)

Sie bleiben weiterhin punktgleich mit der SG. Tülau/Voitze fuhr gegen die Wahrenholzer Reserve den bereits achten Saison-Sieg ein. Und wie! Akteurin Lisa Hartmann schnürte in einer Viertelstunde einen lupenreinen Hattrick und ebnet den Erfolgs-Weg. Keinesfalls schaltet das Spitzen-Team einen Gang zurück, sondern tat Gutes für das Torverhältnis. Nach der Pause setzte der Gastgeber noch drei Treffer drauf und ließ nicht mehr viel anbrennen. Einzig Franziska Gerke traf aufseiten des Taterbusch-Teams.

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Hartmann (16., 25., 28.), 4:0 Haase (40.), 5:0 Ripke (51.), 5:1 Gerke (52.), 6:1 Hornig (62.).

SV Hagen-Mahnburg – FSV Vorhop-Sch. 2:2 (2:2)

Speziell in Halbzeit eins sollten die Zuschauer mit vielen Toren ausgiebig unterhalten werden. Dabei fand Hagen-Mahnburg-Trainer Sven Andratschke vor dem Spiel offenbar die goldrichtigen Worte: Keine zehn Minuten war die Partie alt, schon stellte der SV das Ergebnis zugunsten der eigenen Seite auf 2:0. Dies bewahrheitete sich aber indes nicht als Extra-Motivation für den restlichen Verlauf. Noch vor dem Halbzeitpfiff bewies FSV-Schützling Ann-Kathrin Görke ihre Qualitäten und egalisierte das Ergebnis per Doppelpack – darunter verwandelte sie auch einen Strafstoß. In Halbzeit zwei sollte nichts Berichtenswertes mehr folgen. Am Ende also ein Remis.

Tore: 1:0 Dreyer-Winkelmann (1.), 2:0 Trautmann (6.), 2:1, 2:2 Görke (24., FE., 29.).