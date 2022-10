Frauenfußball-Kreisklasse: VfL kann Klopp nicht stoppen

Von: Marvin Scholz

Tülaus Voitze (r., Phyllis Hornig) nahm Vordorf (Derya Rust) in der Frauenfußball-Kreisklasse aus dem Spiel und siegte klar. © Marvin Scholz.

Isenhagener Land – Torreich war es in der Frauenfußball-Kreisklasse am Sonntag allemal. Die SG Hoitlingen-Eischott feuerte gegen Wahrenholz II ein Offensiv-Feuerwerk ab, Tülau/Voitze kann sich einmal mehr gegen Vordorf-Adenbüttel/Rethen auf Lisa Hartmann verlassen. Hagen-Mahnburg kassierte gegen Vollbüttel/Ribbesbüttel die zweite Saison-Pleite.

SG Hoitlingen-Eischott - Wahrenholz II 12:1 (7:0)

Der Primus hat wieder seine Muskeln spielen lassen. In einer furiosen ersten Halbzeit stellte der Gastgeber innerhalb von 13 Minuten auf 3:0 und erhöhte den Vorsprung vor dem Pausenpfiff noch auf 7:0. Nach der Pause zeigte sich die Taterbusch-Zweitvertretung etwas offensiver. Alexia Wensel sorgte zumindest für eine Mini-Ergebniskosmetik. Hoitlingen-Eischott schlug aber umgehend eine Zeigerumdrehung später in Person von Anne Klopp dreifach zurück, die mit insgesamt acht Toren die Spielerin dieser Partie war. Bis zur 68. Minute stellte das Team von Trainer Jens Brohmann das Endergebnis zweistellig.



Tore: 1:0, 2:0, 3:0, 6:0, 8:1, 9:1, 10:1, 12:1 Klopp (1., 4., 13., 24., 53., 55., 60., 68.), 4:0 Eickmeier (20.), 5:0, 7:0, 11:1 Jander (20., 34., 65.), 7:1 Wensel (52.).

SV Tülau/Voitze – Vordorf-Ad./R. 3:0 (1:0)

Und immer wieder Hartmann! Die Drittplatzierte in der Torschützenliste unterstrich wieder einmal ihre Abschluss-Qualitäten und erzielte kurz vor der Pause den wichtigen Führungstreffer. Lina Sophie Haase setzte kurz nach dem Wiederanpfiff noch einen drauf, bevor Hartmann erneut traf und ihren Doppelpack schnürte. Der SV springt somit auf den dritten Rang in der Tabelle.



Tore: 1:0, 3:0 Hartmann (28., 63.), 2:0 Haase (36.).

Hagen-Mahnburg – Vollbüttel/R. 0:2 (0:1)

Von Rang fünf auf Platz sechs runtergerutscht. Hagen-Mahnburg zeigte sich gegen die Spielgemeinschaft nicht ganz sattelfest in der Defensive und musste sowohl in Durchgang eins als auch in der zweiten Halbzeit jeweils ein Gegentor schlucken. Für die Damen von Trainer Sven Andratschke war es die zweite Pleite in der laufenden Saison.

Tore: 0:1 Köller (10.), 0:2 Plate (58.).