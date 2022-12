Frauenfußball: Primus gibt sich bei 4:0-Heimsieg keine Blöße

Von: Marvin Scholz

Teilen

Können sie den Favoriten ärgern? Der FSV Vorhop-Schönewörde (2.v.l., Jule Weverink) will den FC Ohretal in der Frauenfußball-Kreisklasse am Siegen stoppen und selbst Punkte auf den vierten Platz gut machen. Dafür sind drei Punkte notwendig. © Ingo Barrenscheen.

Isenhagener Land – Das Fußball-Jahr in der Frauenfußball-Kreisklasse ist fast vorbei. Am Wochenende setzte sich die SG Hoitlingen-Eischott problemlos gegen den SV Hagen-Mahnburg durch, zuvor siegte Vollbüttel/Ribbesbüttel klar gegen Knesebeck/Hankensbüttel. Immerhin darf der FC Ohretal am morgigen Mittwochabend (19 Uhr) noch gegen den FSV Vorhop-Schönewörde ran und kann mit einem Triumph noch auf Platz zwei ziehen. Fest steht ebenfalls, dass der VfL Wittingen/Sudwerwittingen auf dem letzten Platz überwintern wird.

SG Vollbüttel/Ribb. – Knesebeck/Hank. 6:0 (2:0)

Was für eine Abreibung für die hiesige Spielgemeinschaft. Knesebeck/Hankensbüttel fand über die volle Strecke keinen Zugriff zur Partie und lag bereits zur Pause mit 0:2 hinten. Kurz vor und nach der Halbzeit traf Frederieke Plate doppelt und netzte anschließend weitere zwei Mal. Vanessa Arndt war es schließlich, die zehn Minuten nach Wiederanpfiff für das letzte Tor der Partie sorgte und den schon vorher klaren Dreier endgültig eintütete.

Tore: 1:0 Köller (15.), 2:0, 3:0, 5:0, 6:0 Plate (34., 37., 55., 58.), 4:0 Arndt (45.).

SG Hoitlingen/Eischott – Hagen-Mahnburg 4:0 (3:0)

Die vierte Saison-Pleite für den SV HaMa. Entsprechend suboptimal ging die Begegnung für den Gast los. Nach nicht einmal zehn Minute lag das Team von Trainer Sven Andratschke mit 0:2 hinten. Von dem Rückstand erholte sich die Riege nicht wirklich und kassierte kurz vor der Halbzeit sogar das dritte Tor. Die Spielgemeinschaft schaltete einen Gang zurück, was aber dennoch für einen weiteren Treffer ausreichen sollte. Somit beendete der Primus das Jahr ohne eine einzige Niederlage.

Tore: 1:0, 2:0, 4:0 Rossmeisl (2., 8., 48.), 3:0 Klopp (12.).

FC Ohretal – Vorhop-Sch. (Mi., 19 Uhr)

Das riecht nach einer spannenden Begegnung. Am morgigen Mittwochabend (19 Uhr) trifft der Drittplatzierte FC Ohretal auf den Tabellenfünften. Ein Duell aus dem oberen Tabellenmittelfeld. Mit einem Erfolg würde sich der FCO auf den zweiten Platz katapultieren, der FSV hingegen wird auf Rang fünf verweilen, kann aber auf Tuchfühlung mit dem Tabellenvierten (18 Punkte) gehen.