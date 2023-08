Wahrenholz-Weiterkommen: Pieper ragt mit Dreierpack heraus

Von: Ingo Barrenscheen

Mit ihrer Geschmeidig- und Geschwindigkeit trumpfte Jil Pieper (l.) beim 4:0-Erfolg der Wahrenholzer Frauen im Bezirkspokal auf. © Ingo Barrenscheen.

Meine/Wahrenholz - So kann die Saison losgehen! Im Frauenfußball-Bezirkspokal knüpfte der VfL Wahrenholz einfach an der letzten Spielzeit an und schlug die SG Isenbüttel/Meine mit 4:0.

„Das war ein souveräner Auftritt“, konstatierte Alms zufrieden. Genau das ist auch die neue Intention des Taterbusch-Teams: Mehr Zirkulation in den eigenen Reihen, statt permanent den Vorwärtsgang einzulegen.

Das sei in der Landesliga auch gar nicht möglich. Sein dünn besetzter Kader (nur 13 Spielerinnen) ließ den Ball gut laufen, spielte sich mehr als eine Hand voll guter Gelegenheiten heraus.

Pieper und Gerke stechen heraus

Vier davon zappelten im Netz. Nicht von ungefähr teilten sich Jil Pieper (Dreierpack) und Franziska Gerke auf der Sechs die Tore auf. Beide hätten „herausgestochen“, lobte Alms das Duo.



Aber Luft nach oben ist immer. „Wir wissen, dass wir noch eine Masse Arbeit vor uns haben“, wollte der VfL-Coach nicht verhehlen. So hätten sich auch ein, zwei Nachlässigkeiten eingeschlichen, die der Gegner aber nicht bestrafte.

„Isenbüttel-Meine war aber auch noch stärker als vor acht, neun Wochen im Punktspiel“, gab Alms zu bedenken.



Auch wenn die Bestätigung noch ausstand, so wird Wahrenholz in der zweiten Runde auf den künftigen Liga-Rivalen und Punktspiel-Auftakt-Gegner SG Hillerse/Leiferde treffen am kommenden Wochenende.

„Das wurde schon gemunkelt“, so Alms. Sollte es so eintreten, kommt es quasi zu einer Echtzeit-Simulation für den Ernstfall.