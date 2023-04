Faktor Defensive: VfL-Frauen springen an die Spitze

Von: Marvin Scholz

Sprung auf Platz eins: Antonia Lindmüller (l.) und der VfL zeigten Bienrode, wo der Hase lang läuft. © Marvin Scholz.

Bienrode/Wahrenholz - Grüße von ganz oben! Die Frauenfußball-Mannschaft des VfL Wahrenholz schlug den Konkurrenten um den Aufstieg in der Bezirksliga und prahlte mit einem wichtigen Komponente.

Hilfreich im Endeffekt, dass das Team von Trainer Michael Alms schon frühzeitig die Kugel im Netz unterbrachte. Per Ecke kam Pia Alms an den Ball und ließ das Taterbusch-Team das erste Mal in Jubel verfallen.

Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt traf Maren Hedt zum 2:0 per Alleingang. Ein Treffer, der hätte nicht zwangsläufig fallen müssen.

Wahrenholz vergibt noch große Gelegenheiten

„Wir wollten Maren erst nach hinten gegen Nadine Fastnacht stellen, aber darüber haben wir nochmal mit der Mannschaft diskutiert. Letztendlich haben wir sie nach vorne gestellt“, verriet Coach Alms das Prozedere.



Ohne die ganz große Leichtigkeit zu verkörpern, riss der VfL das Spiel an sich und dominierte das Duell. Mit voller Offensiv-Power hätte der frischgebackene Tabellenführer noch viel früher für klare Verhältnisse sorgen können.

„Wir sind zwei bis drei Mal alleine auf das gegnerische Tor zugelaufen“, rekapitulierte Alms. Der hochgepriesene Ex-Tabellenführer verbuchte lediglich nur eine Chance. Zu wenig, um Pia Alms und Co. wirklich gefährlich zu werden.

Per Strafstoß schraubt Pieper den Deckel drauf

In Halbzeit zwei fasste sich Bienrode nochmal ein Herz und investierte mehr. „Nach 60 Minuten hat Nadine Fastnacht den Anschlusstreffer erzielt.

Sie hat mit dem Rücken zum Tor den Ball angenommen und verwandelt. Sie macht aus keiner Chance ein Tor. Das ist unglaublich“, kratzte sich Alms verblüfft an den Kopf.



Wahrenholz ließ sich davon etwas irritieren. „Wenn es nur noch 1:2 steht, kann es schnell gehen“, deutete der Frontmann auf erwartete gefährliche Aktionen des Kontrahenten hin. Schlagfertig wurde aber nur der Gast. „

Zwei Aktionen haben wir nicht zu Ende gespielt. Maren wurde nochmal im Sechzehner gefoult. Jil Pieper hat den Strafstoß verwandelt.“

Auch in der Defensive stand Schwarz-Gelb stabil. „Die Mädels haben gut nach hinten gearbeitet. Das ist der Schlüssel.“ ms

Tore: 0:1 Alms (3.), 0:2 Hedt (45.), 1:2 Fastnacht (60.), 1:3 Pieper (85.).