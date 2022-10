Wahrenholz-Coach Alms nach Braunschweig: „Intensives Top-Spiel“

Von: Marvin Scholz

Ein ums andere Mal entwischte VfL-Spielerin Alissa Beinhorn (r.) ihrer Gegenspielerin: Über einen Punkt kam Wahrenholz gegen Braunschweig II in der Frauenfußball-Bezirksliga aber nicht hinaus. © Manfred Gades.

Wahrenholz – Nach dem vorherigen magischen Sonntag, als die Frauenfußball-Mannschaft des VfL Wahrenholz in der Fußball-Bezirksliga gegen die SG Fallersleben mit 11:0 (!) gewann, kam das Team von Trainer Michael Alms durch das 1:1 gegen Eintracht Braunschweig II etwas auf den Boden der Tatsachen zurück. Keinesfalls soll das aber bedeuten, dass die Taterbusch-Riege nicht gut mitspielte.

„In Halbzeit eins haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht und verbuchten viele gute Möglichkeiten“, umschrieb der Übungsleiter. Fast die gesamte Offensiv-Fraktion um Jil Pieper hätte sich in die Torschützenliste eintragen können. „Wir hätten zur Pause mindestens 2:0 führen müssen, weil Braunschweig nur über einen Distanzschuss und per Ecke gefährlich wurde.“

Spielfluss von Intensität gestoppt

Nach dem Wiederanpfiff entwickelte sich als feuriges Spitzen-Spiel. Alms: „Durch viele Wortgefechte von den beiden Trainer-Bänken und von den Zuschauern litt der Spielfluss. Es wurde sehr intensiv“, berichtete der Frontmann. Möglicherweise hat dem Tabellenzweiten diese Hektik geholfen. 30 Minuten vor dem Abpfiff lief die Auswärts-Riege an, ohne aber brenzlige Situationen bei den Wahrenholzerinnen auszulösen. „Vieles haben wir wirklich gut wegverteidigt, aber der Braunschweiger Ausgleich war im Gestocher“, meinte Alms. Letztendlich mussten sich beide Teams jeweils mit einem Punkt begnügen.



„Speziell in Halbzeit eins haben wir gute Pässe in die Tiefe gespielt, doch es mangelte an der Effizienz“, arbeitete Alms zwei Seiten heraus. „Wir sind zufrieden mit dem Punkt. Es war ein intensives Top-Spiel und wir waren auf Augenhöhe.“ ms

Tore: 1:0 Beinhorn (51.), 1:1 Naujoks (75.).