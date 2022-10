„Perfektes Spiel“: Tabellenführung dank VfL-Triumph

Von: Marvin Scholz

Sie ließen den Gegner nie wirklich durch: Die Frauenmannschaft des VfL Wahrenholz (r. Lina Gans) gewann in der Fußball-Bezirksliga gegen die SG Fallersleben/Isenbüttel/Meine II mehr als deutlich mit 11:0. © Manfred Gades.

Wahrenholz – An diesen Genuss könnte sich die Frauenfußball-Mannschaft des VfL Wahrenholz nach dem 11:0 (6:0)-Kantersieg am Sonntag in der Bezirksliga gegen die SG Fallersleben/Isenbüttel/Meine II sicherlich gewöhnen. An der Sonnenseite der Tabelle lässt es sich bekanntlich am Besten leben.

„Wenn wir so weiterspielen, sind wir dick im Geschäft“, hob Trainer Alms die Mannschaftsleistung hervor. Im Gegensatz zu manch anderen Tagen fand das Taterbusch-Team direkt ins Spiel und ging nach zehn Minuten mit 3:0 in Front. „Wir waren hellwach, ich kann gar nicht erklären, was auf einmal mit den Mädels los war“, kratzte sich Alms ungläubig den Kopf. Den Schwarz-Gelben gelang es immer wieder, im letzten Drittel den Pass in die Tiefe zu finden. „Die Spielgemeinschaft hat uns den Platz gegeben und wir haben diesen ausgenutzt.“

„Kompliment an das Team“

Die Wahrenholzer erspielten sich einen 6:0-Vorsprung zur Pause. Nach Wiederanpfiff benötigte das Alms-Team aber eine knappe Viertelstunde, um wieder auf Power-Fußball zu schalten. Anschließend daran spielte sich das Team um Kapitänin Pia Alms erneut Chance um Chance heraus. „Wir hätten auch noch mehr Treffer erzielen können, aber teilweise kamen die Tiefen-Pässe nicht an.“ Mittelfeldspielerin Jil Pieper erwischte mit vier Toren einen Top-Tag, sodass Coach Alms gar nicht aus dem Staunen rauskam: „Ihre Schnelligkeit und das Tempo helfen uns enorm. Da kann sich jeder Kerl eine Scheibe von abschneiden.“ Summa summarum stellte der VfL auf das Endergebnis und ist der neue Tabellenführer. „Das war ein perfektes Spiel. Ein großes Kompliment an das gesamte Team.“

Tore: 1:0 Eigentor (6.), 2:0, 3:0 Meyer (9., 11.), 4:0, 6:0, 9:0, 10:0 Pieper (26., 41., 80., 83.), 5:0, 8:0 Lindmüller (32., 73.), 7:0 Scheffler (64.), 12:0 (85.).