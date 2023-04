Flutlicht-Klassiker: FC Brome empfängt den SV Groß Oesingen

Von: Ingo Barrenscheen

Auf seine Kampfkraft wird der SV Groß Oesingen im gefühlten Derby verzichten müssen: Arne Heers (l.) steht heute nicht zur Verfügung. Dennoch will der SVGO gegen den FC Brome (Niclas Zierenberg) seinen Superlauf fortsetzen. © Aron Sonderkamp

Oft kreuzten sie bereits ihre Klingen, doch bisher nur einmal in der Bezirksliga. Duell Nummer zwei zwischen dem FC Brome und SV Groß Oesingen steigt am heutigen Freitagabend (14. April, 19.30 Uhr) an der Steimker Straße.

Brome – Draußen auf dem Parkplatz vor dem Sportheim steht das Mega-Zelt und wartet auf den Besucheransturm. Bevor das Areal an der Steimker Straße am Sonnabend aber zum Schauplatz für den Kreisjungschützenball wird, geht tags zuvor die Post ein paar Meter weiter auf dem grünen Rasen ab. Denn aufgrund des XXL-Events wurde der Klassiker – mittlerweile in der Fußball-Bezirksliga angesiedelt – zwischen dem FC Brome und SV Groß Oesingen zum Freitagabend-Flutlicht-Highlight (Anpfiff 19.30 Uhr) umgemodelt.

Beide Klubs beharkten sich eine kleine Ewigkeit in der Kreisliga mit wechselhaften Erfolgsmeldungen und sind durch den SVGO-Aufstieg nach drei Jahren Fern-Beziehung wiedervereint. Beim ersten Date Anfang Oktober handelten sich die Burgherren aber einen Korb ein. „Das Hinspiel war unterirdisch schlecht von uns. Wir hätten noch eine Stunde spielen können und hätten kein Tor erzielt“, entsinnt sich FCB-Teammanager Hendrik Joswig nur mit Unwohlsein an die 0:2-Niederlage. Vor gut einem halben Jahr wäre Groß Oesingen schlichtweg in den Zweikämpfen viel präsenter gewesen und hatte mit Bezirksliga-Toptorjäger Leon Menzendorf (20 Saisontreffer) einen Vollstrecker in seinen Reihen, auf den Brome dieses Mal ein gesondertes Augenmerk richten will. „Wir müssen aufpassen, nicht von ihm überlaufen zu werden“, mahnt Joswig.



Aber er will sich im Grunde auch nicht zu sehr mit der Vergangenheit aufhalten – ist das Hier und Jetzt aus Sicht der Grün-Weißen doch viel schöner. Nach drei Siegen in Folge flirtet der Gastgeber heute Abend mit einer Reihe Vier gewinnt. „Es sieht jetzt bei uns ganz anders aus. Wir wollen unsere Serie fortsetzen, mindestens einen Punkt holen“, sagt Joswig trotz der Tatsache, dass Michael März gelbgesperrt fehlt.



Überhaupt kommt es nach aktuellen Maßstäben zu einem echten Spitzenspiel: Trifft doch die Nummer 5 (Brome) auf die Nummer 1 (Groß Oesingen) der Rückrunden-Tabelle. Der SVGO ist seinerseits sogar schon seit sage und schreibe neun Partien unbezwungen. „Der Lauf ist uns auch schon ein wenig unheimlich“, gibt Trainer Torben König zu. Doch das Phänomen kann gern weitergehen, findet der Neuling. „Wir können jetzt jedes Spiel ein Stück weit genießen, haben aber nichts zu verschenken“, untermauert der Dirigent des Überraschungs-Tabellenvierten.



König stellt sich und seine Jungs auf ein hartes Stück Arbeit ein. „Da kommt ein Brett!“ Der FCB werde einerseits die Hinspiel-Scharte auswetzen wollen, zudem war bei den Gästen unter der Woche „Wunden lecken angesagt“. Die anstrengende Doppel-Belastung an Ostern sei „nicht ohne“ gewesen und habe das ein oder andere Wehwehchen zutage gefördert. „Das wird sicherlich eine Komponente sein.“ Der andere gewichtige Aspekt sei „die Tagesform“, mutmaßt König. Trotz des Positiv-Trends seiner Riege würde er sich wünschen, dass diese neben der „überragenden“ kämpferischen und mentalen Stärke „auch fußballerisch wieder mehr in die Spur kommt“. Da bietet das Prestige-Duell mit Brome die perfekte Plattform. „Es ist von der Entfernung her völliger Quatsch. Aber es fühlt sich noch am ehesten wie ein Derby an, weil man mehr bekannte Gesichter hat.“