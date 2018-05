Das Finale lautet: Wittingen vs. Wilsche!

Tappenbeck/Müden. Eigentlich genießt der Wittinger Kreispokal in dieser Saison für den VfL Wittingen/S. nur Priorität zwei. Doch der abstiegsbedrohte Fußball-Kreisligist mutierte am gestrigen Donnerstag zum Wiederholungstäter

Und der Verein steht nach dem 2:0-Erfolg beim TuS Müden-Dieckhorst zum zweiten Mal in Folge im Endspiel! Gegner dort ist der VfR Wilsche-Neubokel, der sich in der Elfer-Lotterie beim Underdog SV Tappenbeck durchsetzte.

SV Tappenbeck – Wilsche 5:6 n. E. (2:2, 1:1)

Bernd Huneke bediente sich einer alten Weisheit: „Das passiert meist, wenn du oben stehst...“ In der Tat war Fortuna dem designierten Kreisliga-Meister aus Wilsche an Himmelfahrt hold. Der haushohe Favorit setzte sich erst im Elfmeterschießen durch, weil Keeper Christian Strübing zwei Tappenbecker Versuche parierte. Und Huneke gab im Anschluss zu: „Es war das ganze Spiel kein Klassenunterschied zu sehen. Eine tolle Leistung von Tappenbeck. Wir sind total happy, dass wir weiter sind.“

Nach der frühen Führung hatte Wilsche einige brenzlige Situationen zu überstehen, der SVT hätte durchaus in Führung gehen können – und tat dies mit Verspätung kurz nach dem Wechsel. Doch der VfR antwortete und war schlussendlich dem 3:2 näher.

• Tore: 0:1 Kühn (4.), 1:1 Springborn (32.), 2:1 Berlinecke (49.), 2:2 Keil (57.).

TuS Müden-Dieckhorst – VfL Wittingen/S. 0:2 (0:1)

Sie machen es erneut! Der Vorjahresfinalist VfL Wittingen/Suderwittingen steht wieder im Endspiel um den Wittinger Kreispokal. Gegen den formstarken TuS gaben die Gäste von der ersten Minute den Ton an und belohnten sich prompt mit der Führung. Ein Pass von Tim Bendig erreichte Sven Arndt, der dann vor dem Keeper kühl blieb und zum 1:0 einschob (10.). Nur wenige Augenblicke später hatte der Torjäger das 2:0 auf dem Fuß. Doch diesmal versuchte es Arndt mit Gewalt, woraufhin der TuS-Torwart parierte.

Auch in der 40. Spielminute stand der Stürmer im Mittelpunkt. Denn dieser musste mit einer Verletzung am Fußgelenk ausgewechselt werden. „Das sieht nicht gut aus. Aber ich denke nicht, dass es gerissen ist“, so VfL-Coach Peter Dierks. Auch ohne ihren Torjäger machten die Brauereistädter weiter Druck. Vor allem die Innenverteidigung glänzte, wehrte alles ab, was nur in die Nähe kam.

Kurz vor Schluss sorgte Frederick Heinrichs dann für die Entscheidung und somit für den erneuten Finaleinzug (83.). „Ich hatte Müden-Dieckhorst stärker erwartet. Immerhin waren sie bis zu diesem Zeitpunkt in 2018 noch unbesiegt. Außerdem bin ich überrascht, dass wir die vielen Ausfälle so gut kompensieren konnten“, freute sich der Übungsleiter.

• Tore: 0:1 Arndt (10.), 0:2 Heinrichs (83.).

Von Ingo Barrenscheen