Elferkrimi hoch zwei: Vorhop und Knesebeck im Finale

jk Vorhop. Es war nicht immer hochklassig, aber an Spannung waren die Halbfinals beim Großen Wittinger Stadtpokal nicht zu überbieten.

Der VfL Vorhop (5:3 gegen FC Ohretal) und der VfL Knesebeck (5:4 gegen VfL Wittingen) setzten sich erst im Elfmeterschießen durch und stehen sich am Freitag (19. 45 Uhr) im Endspiel gegenüber. Das Spiel um Platz drei bestreiten um 18. 30 Uhr Wittingen und Ohretal.

VfL Vorhop –

FC Ohretal 5:3 n. E. (1:1)

Lange mussten die vielen Zuschauer auf dem Sportgelände des VfL Vorhop auf den ersten Torschuss warten. Erst nach 18 Minuten brachte VfL-Neuzugang Musa Ceesay zum ersten Mal ein bisschen Spannung in die Partie. Sein Versuch zischte jedoch am rechten Pfosten vorbei. Zwar hatte der vermeintliche Underdog FC Ohretal mehr Ballbesitz, aber keine zwingenden Torchancen. So war es der Gastgeber, der kurz vor Ende der Halbzeit noch mal gefährlich wurde. Andre Helms hatte freie Bahn, doch sein Versuch war zu harmlos. Besser machte es die Neuverpflichtung dann gleich nach Wiederanpfiff. Nach cleverem Zuspiel von Pierre Peesel schob der Mittelstürmer abgebrüht zum 1:0 ein (32.). In Folge wurde die Begegnung sehr zerfahren. Doch die Ohretaler kamen noch ein letztes Mal gefährlich vor das Gehäuse und nutzten in Person von Mark Lyra die Chance zum Ausgleich (60.+4). Im anschließenden Elfmeterschießen behielten die Rot-Weißen den kühleren Kopf und setzten sich am Ende mit 5:3 durch. „Das war ein guter Gradmesser für uns. Wir wissen jetzt genau, wo wir stehen“, so VfL-Spartenleiter Nicky Urbanitsch.

• Tore: 1:0 Helms (32.), 1:1 Lyra (60.+4).

• Elfmeterschießen: 2:1 Büttner, Matte verschießt, Peesel verschießt, 2:2 Meyer, 3:2 Linne, 3:3 Lyra, 4:3 Schneider, Seidler verschießt, 5:3 Horst.

VfL Knesebeck –

Wittingen 5:4 n. E. (1:1)

In einem lauen Sommerkick kamen beide Mannschaften nur selten vor das gegnerische Gehäuse. Wittingens Stürmer Sven Arndt hatte nach einem langen Einwurf die erste nennenswerte Möglichkeit. Sein Abschluss war dann aber doch zu harmlos für einen Treffer (10.). Auf der anderen Seite fand der Kopfball von Malte Gercke nach Vorlage von Daniel Meinecke auch nicht den Weg in die Maschen (14.). Nach dem Wechsel nahm das Derby dann mehr Fahrt auf. Die Brauereistädter nutzten gleich ihre erste Möglichkeit. Nach Schuss von Arndt kam Christian Brauner an das Spielgerät und hatte keine Mühe, den Abpraller einzuschieben (40.). Die Antwort der Einhörner ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Eine präzise Flanke verwertete der Ex-Vorhoper Daniel Meinecke zum Ausgleich (48.). Weil Francesco Natale kurz vor Abpfiff den Ball nicht richtig erwischte und somit aus kürzester Distanz vergab, ging es erneut ins Elfmeterschießen. Nun behielten die Einhörner die Nerven und zogen schließlich mit 5:4 ins Endspiel ein.

• Tore: 0:1 Brauner (40.), 1:1 Meinecke (48.).

• Elfmeterschießen: 1:2 Arndt, 2:2 Haven, 2:3 N. Schnöckel, 3:3 Meinecke, 3:4 Grebe, 4:4 Szillat, R. Schnöckel verschießt, Latus verschießt, Liedtke verschießt, 5:4 Natale.