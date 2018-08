Dürkop ärgert „La Paloma“

Fußball – Kreisliga: Spätes 2:2 in Vorhop

+ Drei gegen einen – und das 3:1 hätte auch durchaus fallen können für den VfL Vorhop (v. l. Kevin Schulz, Maxim Horst, Pierre Peesel). Doch der SV BW Rühen (2. v. r. Kevin Fries) kam in der Nachspielzeit noch zum verdienten 2:2-Unentschieden. Foto: Barrenscheen

Vorhop. Am Ende sprachen beide Lager von „zwei verschenkten Punkten“. Der VfL Vorhop seinerseits, weil er erst in der Nachspielzeit noch den 2:2-Ausgleich kassierte in der Fußball-Kreisliga.