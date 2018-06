Dramatik pur im Aufstiegsrennen

Im Kampf um den Aufstieg wird es in der 3. Fußball-Kreisklasse 1 zu einem Foto-Finish kommen. Der VfL Wittingen/Suderwittingen II bejubelte einen 8:0-Kantersieg, während Verfolger Teutonia Tiddische einen 3:2-Sieg über die Ziellinie brachte.

FC Oerrel II –

Wittingen/S. II 0:8 (0:3)

„Wittingen hat das Spiel auch in der Höhe verdient gewonnen“, gestand FCO-Coach Armin Schulze nach der Partie ein. In Halbzeit eins boten die Hausherren noch ordentlich Paroli, ließen Wittingen kaum zur Entfaltung und somit zu Chancen kommen. Doch nach 14 Minuten brach Marcel Liedtke mit dem 0:1 dann den Bann. Es folgten zwei weitere Unachtsamkeiten in der FCO-Hintermannschaft, sodass die Gäste vor dem Pausentee noch auf 0:3 erhöhten. Auch Oerrel zeigte sich mal vor dem gegnerischen Gehäuse, wobei jedoch die letzte Entschlossenheit im Abschluss fehlte. Die zweite Halbzeit gestaltete sich dann sehr einseitig. Wittingen spielte nun deutlich gradliniger und folgerichtig fielen auch die Tore. Christian Breustedt avancierte am Ende beim 0:8 mit vier Treffern zum Man of the Match. „Am Ende können wir mit einem einstelligen Ergebnis noch gut leben, da wir nichts mehr entgegenzusetzen hatten“, monierte Schulze.

• Tore: 0:1, 0:2, 0:7 Liedtke (14., 38., 68.), 0:3, 0:5, 0:6, 0:8 Breustedt (45., 59., 66., 76.), 0:4 Heinrichs (56.).

SC Hagen-Bokel –

SV Sprakensehl 6:0 (3:0)

Mit nur acht Spielern trat der SV Sprakensehl die Reise zum SC Hagen-Bokel an. Somit entwickelte sich für die Hausherren eine Art Trainingsspiel auf ein Tor. Zur Verwunderung aller verteidigten die Gäste aber jedoch sehr kompakt, machten die Räume im letzten Drittel sehr eng. Auch deswegen kam der Gastgeber erst in der 25. Minute zum Führungstreffer. Malte Jäger eröffnete den Torreigen. Malte von der Ohe (38.) und Melv Ludwig (45.) erhöhten vor dem Seitenwechsel noch auf 3:0. In den zweiten 45 Minuten lief es dann deutlich besser für Hagen-Bokel, weil den Gästen mit der Zeit immer mehr die Luft ausging mit drei Akteuren weniger auf dem Rasen. So schraubte der SC das Ergebnis noch weiter in Höhe und ging am Ende mit einem 6:0-Kantersieg vom Platz. Trotzdem war SC-Coach Björn Cohrs nicht ganz zufrieden: „Wenn man gegen acht Leute spielt, muss man deutlich mehr Tore schießen.“

• Tore: 1:0 Jäger (25.), 2:0 Von-der-Ohe (38.), 3:0 Ludwig (45.), 4:0, 6:0 Lutterloh (53., 88.), 5:0 Eigentor Hilmer (72.).

SG Ohretal/Teschendorf II –

Teutonia Tiddische 2:3 (1:2)

„In einem guten Spiel hat nicht die bessere, sondern die glücklichere Mannschaft gewonnen“, so die Worte von SG-Trainer Henning Gottschalk. Früh war der Favorit aus Tiddische durch Treffer von Campino Klages (8.) und Henrik Müller (20.) mit 0:2 in Front. Dennoch gaben sich die Hausherren nicht auf, meldete sich zurück in die Partie. Vor dem Pausenpfiff verkürzte Mohsen Elias Hamad (38.) auf 1:2 und weckte damit neue Hoffnung. Kurz nach dem Seitentausch stellte Tiddische allerdings den alten Abstand wieder her. Doch Sicherheit gab das dem Spitzenreiter nicht. Im Gegenteil: Der Gastgeber kam weiter zu aussichtsreichen Möglichkeiten. Zunächst hatte die SG noch Pech im Abschluss. Ein Pfostentreffer und eine Rettungsaktion von Tiddische verhinderten das 2:3. Das sollte aber wenig später dann doch fallen: Christoph Markwart bugsierte mit einer Kopfballbogenlampe aus 15 Metern das runde Leder in die Maschen. Mehr sollte für Ohretal/Teschendorf dabei jedoch nicht mehr herauskommen, weil die Teutonen den Sieg über die Zeit retteten.

• Tore: 0:1 Klages (8.), 0:2, 0:3 Müller (20., 50.), 1:2 Hamad (38.), 2:3 Markwart (78.).

VfL Vorhop II –

SV Hankensbüttel II 1:8

Von der ersten Minute an übernahm der SV Hankensbüttel das Kommando und zeigte dem VfL die Grenzen auf. Die Hausherren konnten nur wenig entgegenbringen und mussten am Ende eine herbe 1:8-Klatsche hinnehmen. Lediglich Arthur Gottfried war für das gallische Dorf erfolgreich. „Wir haben einfach keinen Zugriff bekommen. Aber Hankensbüttel hat auch einfach extrem stark aufgespielt“, sagte VfL-Trainer Christian Kasten.

Von Jannis Klimburg