Kollektives Aufatmen am Taterbusch. Beim Fußball-Landesligisten VfL Wahrenholz kehren pünktlich zum Spiel gegen die SVG Göttingen (Sonntag, 14.30 Uhr) drei Leistungsträger zurück.

Göttingen/Wahrenholz – An und für sich kennt Jan-Patrick Schön die Route zum Taterbusch im Schlaf. Nach geschlagenen sechs Wochen Abstinenz hätte er seinem Schützling aber „den Weg zum Sportplatz erst einmal zeigen müssen“, schmunzelt Trainer Thorsten Thielemann. „Aber so langsam kommt er wieder rein.“ Der beste Torschütze der Aufstiegssaison ist nicht der einzige schmerzlich vermisste Akteur, der beim Fußball-Landesligisten VfL Wahrenholz für den schweren Gang zur SVG Göttingen (Sonntag, 14.30 Uhr) zurückkehrt.

Denn neben dem Langzeit-Urlauber sind auch der aktuell Führende der VfL-Torjägerliste, Maurice Kutz, und Jan Reitmeier zurück. Wenngleich sich zwar im Umkehrschluss Daniel Müller nun eine Auszeit gönnt sowie hinter Simon-Miles Soika (Knie) und Niklas Germer (gesundheitlich angeschlagen) ein Fragezeichen steht, entspannt sich die Personallage beim Taterbusch-Team dank des Rückkehrer-Trios wieder spürbar. Gerade mit Blickrichtung Vorwärtsdrang. Ob alle Drei auch direkt Kandidaten für die Startelf sind, ließ Thielemann noch offen. „Alle Drei scharen mit den Hufen. Mo und Jan haben ja nur eine Woche verloren. Patti wird sicherlich noch ein wenig Zeit brauchen. Ich lasse mich von den Eindrücken beim Freitag-Training leiten.“



Gegen den minimalistisch angehauchten Oberliga-Absteiger (siehe Info-Kasten) wählt Wahrenholz wieder seine auf Kompaktheit ausgelegte Herangehensweise. „Aber wir wollen auch nicht zu tief stehen, weil wir wieder mehr Möglichkeiten haben“, ließ der VfL-Coach durchblitzen. Außenseiter hin oder her: Schwarz-Gelb hat die Zeichen der Zeit erkannt, nachdem man der große Verlierer des Vor-Wochenendes im Tabellenkeller war. „Wir müssen langsam zusehen, zu punkten. Es war ein sch... Spieltag in dem Sinne“, räumt Thielemann ein. Und ergänzt: „Wir haben es ja schon gegen Nörten-Hardenberg bewiesen (1:1 beim Tabellendritten, Anm. der Redaktion).“ Trotz der jüngsten 0:4-Niederlage gegen den MTV Wolfenbüttel hätte der Neuling eine gewisse Scheu abgelegt. „Wir merken selbst, dass wir mithalten können. Das war eine gewisse Angst bei den Spielern und Zuschauern.“ Diese Gewissheit nun noch mit Zählbarem zu kombinieren, wäre der nächste Schritt.



Früher 2. Liga, mittlerweile Fahrstuhl-Mannschaft: Wo Europa League-Held Ansgar Knauff das Kicken lernte...

Die SVG Göttingen ist ein Klub mit ruhmreicher Vergangenheit. Bis 1945 spielte der über 100 Jahre alte Traditions-Verein fortwährend in der ersten oder zweiten deutschen Spielklasse, stieg 1957 nochmals in die 2. Liga auf. Allerdings setzte dann, mit einer kurzen Konsolidierungsphase und später einem angehäuften Schuldenstand, der freie Fall ein. Aus dieser Talsohle arbeiteten sich die Schwarz-Weißen wieder langsam heraus, avancierten aber im klassischen Sinne ab 2008 zu einer Fahrstuhl-Mannschaft. Mal Oberliga, mal Landesliga: Es ging stetig rauf und runter. 2020 kehrte die SVG dank der Quotientenregelung mit 0:1 Punkten vor dem SSV Kästorf in Niedersachsens Bel-Etage zurück, musste aber im vergangenen Sommer erneut die schmerzvolle Rolle rückwärts verkraften. Die Wandler zwischen den Welten stehen aktuell auf Platz 4, stellen mit sechs Gegentoren die beste Defensive der Landesliga. Allerdings hat die Truppe von Dennis Erkner auch erst 15 Treffer erzielt: Ausgeprägter Minimalismus also.



Darüber hinaus hat die Göttinger Talentschmiede einige bekannte Fußballer hervorgebracht. Ansgar Knauff etwa, der mit Eintracht Frankfurt die Europa League gewann. Leandro Putaro, mittlerweile in Dienstag des Drittligisten VfL Osnabrück. Oder die 21-fache Nationalspielerin Pauline Bremer, seit 2020 beim VfL Wolfsburg unter Vertrag. Weitere berühmte Söhne der SVG sind der bekannte Fußball-Kommentator Kai Dittmann, Kicker-Sportredakteur Michael Richter (sechs Jahre in der Oberliga für den Verein aktiv) oder Josef Zinnbauer, der 1989 für ein Jahr mit Göttingen 3. Liga spielte und später Cheftrainer des Bundesligisten Hamburger SV wurde für den entlassenen Mirko Slomka. Mit einem 0:0 gegen die Bayern begann seine Karriere, mit einem 9:8 gegen den FCB endete sie gut ein Jahr später.



Aber zurück zur Gegenwart. Bester Torschütze ist Julian Kratzert (5), der mit Eintracht Northeim und der SVG auch schon in der Oberliga mitmischte, gefolgt von Neuzugang Steen Zimmermann (4). Amin Al-Debek kann immerhin 63 Oberliga-Einsätze vorweisen, Nicolas Krenzek seinerseits 35.