DFB-Pokal: Ex-Ehra-Spieler zieht mit Lübeck in Runde zwei

Von: Marvin Scholz

Freude und Emotionen: Ex-Ehra Lessien-Spieler Robin Kölle und der VfB Lübeck schlagen Hansa Rostock im Fußball-DFB-Pokal mit 1:0 und ziehen in die 2. Runde. © Imago Images.

Lübeck/Ehra Lessien – Geschichten, die nur der Sport schreibt. In dem ersten DFB-Pokalspiel seiner Karriere besiegte Ex-Ehra Lessien-Akteur und aktueller Spieler des Fußball-Regionalligisten VfB Lübeck Robin Kölle den Favorit Hansa Rostock mit 1:0. Und: Kölle assistierte den entscheidenden Treffer. Den emotionalen Gang schilderte der 21-Jährige im IK.

„Ein paar Mal in anderen Pokal-Spielen habe ich schon gespielt, deswegen war die Vorfreude riesengroß und kaum Nervosität da“, rekapitulierte Kölle. Erst ein paar Augenblicke vor Spiel-Beginn war es dann offiziell: Der 21-jährige wird als Rechtsverteidiger zum Einsatz kommen. Und dann ertönte endlich der Anpfiff: „Wir sind gut in die erste Halbzeit reingekommen und kreierten Torchancen. Dann wurde es etwas ausgeglichener und Rostock kam vermehrt über Standards“, analysierte Kölle.

Dank einer guten Zweikampf-Führung und effektiver Spielanlage hielt der VfB lange das 0:0.

„Pure Emotionen“

Das Spiel schrieb die 78. Minuten als Kölle auf seiner rechten Seite klasse freigespielt wurde. Rostock agierte zu passiv, der gebürtige Braunschweiger nutzte dies aus und erarbeitete sich mehrere Optionen: „Ich habe erst überlegen, selbst ins Eins-gegen-Eins zu gehen, aber Tarik Gözüsirin stand so frei und ich weiß, dass er einen guten Schuss hat“, rekonstruierte der Lübeck-Spieler den Moment.



Gesagt, getan, Kölle spielt ab, der Torschütze nahm sich ein Herz und knallte den Ball oben links ins Eck. „Bei mir kamen pure Emotionen hoch, auch Freude und Erleichterung – es stand lange 0:0 und ich hatte immer mehr ein gutes Gefühl.“ Der Lübecker Knoten war geplatzt, das Stadion an der Lohmühle wurde zum Tollhaus. „Es war eine super Atmosphäre im Stadion von allen Fans – sowas kannte ich vorher gar nicht.“ Der Regionalligist fügte aber etwas grübelnd an: „Mich hat es schon gewundert, warum Rostock so defensiv spielte.“

Freude vor Abpfiff

Offenbar verbrauchte das Abwehr-Ass schon nach dem Führungstreffer bereits alle Emotionen, denn Lübeck ließ nicht mehr viel zu und verteidigte das 1:0 bis zum Abpfiff. „Die Emotionen über das Weiterkommen kamen bei mir erst gestern und vorgestern so richtig raus. In den letzten vier Minuten des Spiels habe ich einfach nur gelächelt, weil ich ein sehr gutes Gefühl hatte. Ich wusste, dass es klappt“, bekräftige Kölle recht selbstverständlich.



In Kombination mit der so wichtigen Torvorlage resümierte der Defensiv-Mann: „Ich finde, dass ich ein sehr ordentliches Spiel gemacht habe. Gerne hätte ich noch mehrere Offensiv-Aktionen gehabt, aber da muss man auch als Regionalligist erstmal die Null halten. In der zweiten Halbzeit habe ich noch wichtige Zweikämpfe gewonnen.“



Viel besser hätte der Pokal-Nachmittag für den jungen Akteur aus dem Norden also gar nicht laufen können. Doch wie sieht es nun mit der Zielsetzung im weiteren Verlauf aus? „Wir müssen schauen, was sich aus der Losung ergibt und wie dann der Gegner heißt. Trotzdem hat das Team gezeigt, dass wir einen Zweitligisten schlagen können. Jeder weitere Zweitligist ist also gewarnt. Mit dem Selbstbewusstsein können wir aber jeden schlagen!“