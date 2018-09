Deftiger Dämpfer für Wahrenholz

Frauenfußball – Landesliga: Aufsteiger MF Göttingen überrascht mit 5:1-Erfolg am Taterbusch

+ Gegen den Aufsteiger MF Göttingen hatte der VfL Wahrenholz um Aline-Kristin Claus (l.) bei der 1:5-Heimniederlage nur wenig zu bestellen. Foto: Barrenscheen

Wahrenholz. Die jüngsten Ergebnisse haben gezeigt, dass MF Göttingen keine Laufkundschaft ist. Das musste der VfL Wahrenholz am Sonntag in der Frauenfußball-Landesliga am eigenen Leib erfahren.