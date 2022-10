Das Zweitspielrecht: Ein kapitaler Fehl-Pass?!

Von: Ingo Barrenscheen

Seine Spiel-Erlaubnis hat die Diskussion losgetreten: Benjamin Hartmann (l.) vom SSV Didderse II, der auch für Barsinghausen aufläuft, dient als Präzedenzfall für eine Grundsatz-Frage rund um das Zweitspielrecht. © Manfred Gades.

Didderse/Wesendorf/Sprakensehl – Dürfen die das!? Hinter den Kulissen in der 2. Fußball-Kreisklasse 1 ist eine Grundsatz-Debatte rund um ein zumindest zweifelhaftes Zweitspielrecht beim SSV Didderse II entbrannt! Juckepunkt ist dabei eine schwammige Formulierung, die Klubs theoretisch mutwillig ausnutzen könnten. Der Niedersächsische Fußball-Verband (NFV) als verantwortliche Stelle sagt zu diesem potenziellen Präzedenzfall: Das hat, gemäß der Statuten, alles seine Richtigkeit. Das sehen nicht nur die Spartenleiter des Wesendorfer SC und SV Sprakensehl anders...

Dank Privatadresse über 100 Kilometer



Stein des Anstoßes ist die im DFB-Net hinterlegte Referenz des SSV Didderse. Denn dort ist nicht etwa der eigentliche Spielort im Okerstadion, sondern die Privat-Anschrift des Sportwartes Lothar Gehrke in der Samtgemeinde Sassenburg hinterlegt. Das Pikante daran: Nur so erhielt das Zweitspielrecht für den mittlerweile dreimal eingesetzten Akteur Benjamin Hartmann (dieser hat den Bezirksligisten TSV Barsinghausen als Stammverein) überhaupt erst seine Legitimation. Denn: Gemäß NFV-Spielordnung müsse für die Erteilung eines Zweitspielrechts, als eines mehrerer Kriterien, „grundsätzlich eine Mindestentfernung von 100 Kilometern zwischen den beteiligten Vereinen“ vorliegen. Zwischen den Plätzen in Barsinghausen und Didderse sind es laut Google Maps 86 Kilometer, bis zur gelisteten Adresse Gehrkes hingegen genau 101 Kilometer.



„Für mich Betrug“



Ob Zufall oder nicht: In den Augen von Julian Hoppe ist das „Betrug und Wettbewerbsverzerrung“. Sprich: ein Fehl-Pass. Der Spartenleiter des Wesendorfer SC, der auch die 2. Herren coacht, war nach dem Punktspiel gegen Didderse II (2:6) über die Personalie Hartmann gestolpert, der das zwischenzeitliche 6:0 erzielt hatte. Dessen Spielerportrait im Portal fussball.de verwies auf den Barsinghäuser Ursprung. „Auch wenn wir verdient verloren haben, ich bin hellhörig geworden. Da muss man nur Eins und Eins zusammenzählen. Das hat auch nichts mit Nachprüfen zu tun.“ Also hakte Hoppe beim NFV nach, ob das alles mit rechten Dinge zugehe.



NFV sieht kein Grundsatz-Problem



Die Antwort aus Barsinghausen (dort hat auch der Verband seinen Sitz) lautete nach nochmaliger Prüfung: Ja. Auf IK-Anfrage erklärte der zuständige NFV-Mitarbeiter Oliver Eggers, die Bedingungen seien erfüllt. Er sehe nichts Verwerfliches daran, dass im Didderser Fall eine Privatadresse als Bezugspunkt zugrunde liegt und nur deshalb die 100 Kilometer als K.o.-Kriterium gerade so überschritten werden. „So ein bisschen Spielraum hat jede Regelung. Da ist wirklich keine Böswilligkeit zu unterstellen. In unseren Augen passt das.“ In diesem Zusammenhang gibt er zu bedenken: „Was ist mit Vereinen, die mehrere Spielorte haben? Nehmen wir da den Mittelwert? Das ist halt schwierig.“



Hoppe: Spielort muss als Fixpunkt gelten



Eine Antwort, die Hoppe „nicht akzeptabel“ findet. Der entsprechende Passus biete in der aktuellen Fassung „ein ganz schönes Schlupfloch“. In seinen Augen müssten zwingend die Spielorte als Fixpunkt dienen. Andernfalls könne sich jeder Verein, bewusst überspitzt formuliert, im DFB-Net die Adresse eines Funktionärs hinterlegen, der weit genug entfernt einen Zweitwohnsitz hat – und dann zielgerichtet von Nachbarvereinen Kicker mit einem Parallel-Pass ausstatten.



Mit dieser Meinung steht der WSC-Funktionär nicht allein da. Die Nachforschungen des WSC blieben auch dem späteren Didderse-Gegner SV Sprakensehl nicht verborgen. Deshalb wandte sich der dortige Spartenleiter Bastian Schrader an Gifhorns Spielausschuss-Vorsitzenden Timo Teichert. „Wo kommen wir denn dahin!? Das hätte nicht durchgehen dürfen“, schüttelt Schrader den Kopf. Wobei dieser Einwand nichts mit dem Spielabbruchs-Eklat in der Partie (das IK berichtete) zu tun hätte, betonte er. „Die Ereignisse sind ganz klar zu trennen. Aber für mich ist das grundsätzlich nicht richtig.“



Auch Teichert findet es „nicht ganz korrekt“



Das sieht auch der von den Klubs eingeschaltete Teichert so. „Ich kann verstehen, dass es alle komisch finden – ich finde es auch komisch und sehe das auch kritisch, der Spielort ist nun mal Didderse. Das ist in unseren Augen nicht ganz korrekt und vom Gefühl her kein Zweitspielrecht – aber dieses vergibt der NFV, wir können es nicht ändern, selbst wenn wir es wollten. Weil wir im System gar nicht rankommen.“



Der SSV Didderse als Auslöser dieser Prinzipien-Streiterei wollte die Thematik nicht großartig kommentieren. „Wir haben ganz normal ein Zweitspielrecht beantragt und das wurde genehmigt. Ansonsten äußere ich mich nicht weiter dazu“, erklärte Sportwart Gehrke. Erst einmal wolle man das eingeleitete Sportgerichts-Verfahren abwarten.



Name und Foto plötzlich unkenntlich



In dessen Zuge hatte übrigens Sprakensehl in einer Stellungnahme auch noch einmal öffentlich das Hartmannsche Zweitspielrecht angeprangert. Kurz darauf verschwanden bei fussball.de der Name und das Foto des Spielers, das Profil wurde sowohl bei Didderse als auch bei Barsinghausen mittels eines Häkchens (das muss getrennt voneinander geschehen) auf k.A. (keine Angabe) gesetzt. Was Hoppe und Schrader unisono „ziemlich merkwürdig“ finden...



Das sagt das aktuelle NFV-Reglement zum Zweitspielrecht – vielleicht hat es bald ausgedient Ein Zweitspielrecht kann laut des folgenden Auszugs von der NFV-Homepage gemäß § 9a der Spielordnung für Studenten, Berufspendler und vergleichbare Personengruppen unter Beibehaltung ihrer bereits für den Stammverein bestehenden Spielerlaubnis auf Antrag zusätzlich erteilt werden. Das Zweitspielrecht ist auf einen Gastverein beschränkt.

Voraussetzungen für die Erteilung des Zweitspielrechts sind:

- der Nachweis von zwei Wohnsitzen (Erst- und Zweitwohnsitz); - grundsätzlich eine Mindestentfernung von 100 km zwischen den beteiligten Vereinen; - eine schriftliche Begründung und der Nachweis für die Notwendigkeit eines Zweitspielrechts (z. B. Studienbescheinigung bzw. aktueller Nachweis des Arbeitgebers); - die schriftliche Zustimmung des Stammvereins. Oliver Eggers vom NFV verwies auf IK-Nachfrage auf den übergeordneten DFB, der diese grundsätzlichen Regelungen festlegt. Sprich der NFV kann auch nicht einfach eigenmächtig davon abweichen. Erst vor gut zwei Jahren sei die Grenze des Erlaubten von 150 auf 100 Kilometer herabgesetzt worden. „Das wurde im Sinne der Vereine herabgesetzt. Wir wollen Fußball ermöglichen, nicht verhindern“, so Eggers. Losgelöst von der Debatte hier vor Ort werde beim DFB aber ohnehin darüber nachgedacht, den Punkt Zweitspielrecht noch einmal zu reformieren. „Es ist in Prüfung, inwieweit man davon abweichen kann und ob die 100 Kilometer noch sinnvoll sind oder sich eine andere Regelung finden lässt.“ Etwa, dass der zweite Klub nur noch in einem anderen Fußball-Kreis liegen müsse.



Kommentar: Debatte um Zweitspielrecht

Schluss mit dem Schmu-Schlupfloch! Ein Schelm, wer Böses denkt. Ob der SSV Didderse seine relevante Vereins-Adresse nun bewusst anderswo verortet hat, um so an das Zweitspielrecht für einen höherklassigen Spieler zu kommen, ist reine Spekulation. Fakt ist in meinen Augen aber, dass der 100 Kilometer-Passus des NFV respektive des DFB durch seine Formulierung zu viel Interpretationsspielraum lässt. Streng genommen sogar für Schmu. Vereine könnten das duale System mit Auge aushebeln, um ihren Kader aufzupimpen. Um es mit Andy Möller zu sagen: Didderse oder Dannenbüttel – Hauptsache weit genug weg... Ein Schlupfloch, das schnell geschlossen werden sollte. Von Schiris wird immer Fingerspitzengefühl verlangt. Das würde ich mir in diesem Kontext auch vom Verband wünschen. Der Aufschrei aus Wesendorf und Sprakensehl ist mehr als eine Einzelfallentscheidung.